3 yıldır yaşadığı evde gizli bir bölme olduğunu keşfetti! O anları saniye saniye sosyal medyadan paylaştı

TikTok’ta ilişki ve bilinçli yaşam koçu olarak içerik üreten Julia Henning isimli bir kadın 30 bin takipçisiyle 3 yıldır yaşadığı evindeki gizli bölmeyi keşfettiği anları paylaştı. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımı 20 milyondan fazla izlenen kadın bölüm bölüm evindeki gizli bölmeyi takipçilerine gösterdi.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği görüntülerde Henning evinde bulunan kapağı kaldırdığında merdivenlerden aşağıya indi ve gizli bir oda buldu. Bodrumu anımsatan bu odayı ürkütücü bulan sosyal medya kullanıcılarının dışında bazıları genç kadınla bu odayı dönüştürmesi için fikirlerini paylaştı.