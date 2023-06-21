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3 yıldır yaşadığı evde gizli bir bölme olduğunu keşfetti! O anları saniye saniye sosyal medyadan paylaştı

21.06.2023 15:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nin Los Angeles eyaletinde yaşayan Julia Henning isimli bir kadın evindeki ilginç keşfini TikTok’tan paylaşınca gündem yarattı. 3 yıldır kiracı olarak yaşadığı evin zemininde bir kapak bulan kadın kapağı kaldırdığında gizli bir bölme buldu. Karşısına bir anda ahşap merdivenler çıkan kadın evindeki gizli bölmeye indiği anları saniye saniye paylaştı.

3 yıldır yaşadığı evde gizli bir bölme olduğunu keşfetti! O anları saniye saniye sosyal medyadan paylaştı

TikTok’ta ilişki ve bilinçli yaşam koçu olarak içerik üreten Julia Henning isimli bir kadın 30 bin takipçisiyle 3 yıldır yaşadığı evindeki gizli bölmeyi keşfettiği anları paylaştı. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımı 20 milyondan fazla izlenen kadın bölüm bölüm evindeki gizli bölmeyi takipçilerine gösterdi.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

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Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği görüntülerde Henning evinde bulunan kapağı kaldırdığında merdivenlerden aşağıya indi ve gizli bir oda buldu. Bodrumu anımsatan bu odayı ürkütücü bulan sosyal medya kullanıcılarının dışında bazıları genç kadınla bu odayı dönüştürmesi için fikirlerini paylaştı.

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