Kimse hayal bile edemedi! Ölen balinanın bağırsaklarından servet çıktı... “Tam 500 bin dolar değerinde...”

Kanarya Adaları’nın La Palma bölgesindeki Nogales Plajı’nda canlı bir halde karaya vuran bir ispermeçet balinası bulundu. Las Palmas de Gran Canaria Üniversitesi'ndeki uzmanlara göre, balina, ambergris olarak bilinen yaklaşık 20 kiloluk maddenin hayvanın kolonunda kronik obstrüktif iltihaplanmaya neden olmasından sonra öldü.

SON DERECE NADİR BULUNUYOR

İspermeçet balinalarının yüzde birinden daha azının ambergris salgılayabildiği tahmin edilmektedir. Balina kusmuğu olarka bilinen ambergis son derecede nadir bulunduğu için bir gramı bile binlerce dolara satlıyor. Jam Press Kanarya Adaları’nda bulunan balinanın amberingsinin 10 metre büyüklüğünde olduğu tespit edildi.

AMBERGİS NEDİR?

Ambergis, balinaların sindirim sisteminde yer alan ve bazen denize atılan ya da dışarı çıkartılan bir madde olarak bilinir. Ambergis, balinanın sindirim enzimleri tarafından dönüştürülen mide özsuyu ve diğer maddelerin birikerek katılaşması sonucunda oluşur. Balinanın sindirim sistemini korumak için kullanılan bir tür koruyucu bir maddedir.

Ambergis, genellikle beyaz veya sarı renkte ve mum benzeri bir kıvama sahiptir. Yıllar boyunca denizde dolaştıkça ve çeşitli kimyasal reaksiyonlara maruz kaldıkça kokusu da değişebilir. Eski çağlardan beri koku giderici ve parfüm yapımında kullanılmıştır. Ayrıca, bazı tıbbi ve aromaterapi ürünlerinde de kullanılabilmektedir.

Ambergis, doğada nadir bulunan ve değeri yüksek olan bir maddedir. Günümüzde, uluslararası ticaretinde bazı kısıtlamalar bulunmaktadır. Ambergis bulmak ve ticaretini yapmak bazı ülkelerde yasa dışıdır. Bu nedenle, ambergis hakkında daha fazla bilgi edinmek ve ticaret yapmadan önce yerel yasalara başvurmak önemlidir.