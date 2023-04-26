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Kocasına sürpriz yapmak için evine erken gelmişti! Eşini ve komşusunu aynı yatakta görünce asıl sürprizi kendisi yaşadı

26.04.2023 08:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kenya’nın Mombasa şehrinde yaşayan üç çocuk annesi Caren Fatime kocası ve komşusunu aynı yatakta yakalayınca büyük bir şok geçirdi. 12 yıldır devam eden ilişkinin ortaya çıkmasından sonra Fatime kendi evliliğin yasal olarak geçerli olmadığını ve kocasının aslında komşusuyla evli olduğunu öğrendi. Yaşanan olayın şokunu üzerinden atamayan kadın kocasını terk ederek ailesinin evine geri döndüğünü açıkladı.

Kocasına sürpriz yapmak için evine erken gelmişti! Eşini ve komşusunu aynı yatakta görünce asıl sürprizi kendisi yaşadı

Kenya’da yaşanan bir ihanet olayı yerel basında geniş yankı uyandırdı. Tuko’nun haberine göre, üç çocuk annesi Caren Fatima Mombasa’daki evinden 1 haftalığına uzaklaşarak ailesini ziyaret etti. Bu süre boyunca eşinin kendisiyle ilgilenmediğini fark eden Fatima, “Bir hafta boyunca ailemin yanında kaldım. Kocam beni aramadı veya çocuklarla ilgili sorular sormadı. Bu alışılmadık bir durumdu. Ben de haber vermeden eve dönmeye karar verdim. Sadece bir sürpriz yapmak istemiştim” dedi.

ASIL SÜRPRİZİ KENDİSİ YAŞADI

Evine girdiğinde yatak odasından seslerin geldiğini fark eden kadın o alana doğru yöneldiğinde ise komşusu ve kocasını aynı yatakta yakaladı. Kocasının ihanetiyle yüzleşmek zorunda kalan kadın aynı zamanda 12 yıldır aldatıldığını ve aslında eşinin yasal olarak komşusu Hadija ile evli olduğunu öğrendi. Eşini terk ederek babasının evine geri dönen Fatima büyük bir travma yaşadığını dile getirdi.

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Kenya aldatmak ihanet yasak aşk

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