Satın aldıkları evin bahçesini yenilerken gömülü deste deste para buldular! Yabani ot zannetmişlerdi ama...

Amerika Birleşik Devletleri’nin New Jersey eyaletinde Suzanne ve Richard Gilson çifti satın aldıklarından beri yaklaşık 4 yıldır evlerini yeniliyor. Son olarak bahçe işlerini yapmaya başladıklarını ifade eden çift 1920’li yıllarında yapılan evlerinin eski sahibinin kendilerine çok şaşırtan bir sürprize imza attığını açıkladı.

YABANİ OT ZANNEDİP KENARA ATTI

Richard bahçe düzenlemesi sırasında topraktan oluşan iki silindir gördü. Richard bunların yabani ot olduğunu zannederek bir kenaraya attı ve çöpe atmak için ertesi gün hareketlenene kadar bir daha o bölgeye bakmadı. Gilson eşinin çöpleri kaldırmasına yardım etmek istediğinde ise otların arasında 10 dolarlık ve 20 dolarlık banknotların olduğunu fark etti.

NJ Advance Media’ya konuşan Gilson, “Yeşil bir kağıt görünce onun para olduğunu anladım. Birbirine bağlı küçük rulolar şeklinde saklanmıştı. Kazı sırasında bir kısmı ezildi. Paraların 1934 yılına ait olduğunu görünce şaşkınlığımız iyice arttı. Sergilenmesi için onları müzeye teslim ettik” dedi.



