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    4. Balina denizin ortasında bomba gibi patladı! Bir anda deniz kan gölüne dönüştü... O anlar saniye saniye kaydedildi

    Balina denizin ortasında bomba gibi patladı! Bir anda deniz kan gölüne dönüştü... O anlar saniye saniye kaydedildi

    22.09.2023 07:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinin açıklarında balıkçılar ölü bir kambur balina gördü. Balinanın ağzından su ve kan fışkırdığını gören balıkçılar bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydetmeye başladı. Ölü balina oluşan gaz nedeniyle bir anda denizin ortasında bomba gibi patladı.

    Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinin açıklarında balıkçılar tarafından ilginç anlar kaydedildi. Bölgeye balık avlamak için gelen balıkçılar denizin ortasında bir balina ölüsüyle karşılaştı. Ölen balinanın içinde biriken metan gazı nedeniyle hayvan bir anda patladı ve etrafı kan gölüne döndü.

    İÇ ORGANLARI İNFİLAK ETTİ

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    Balıkçılar tarafından saniye saniye kaydedilen görüntülerde balinanın karnında sıkışan metan gazı nedeniyle iç organlarının infilak ettiği anlar yer aldı.

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    Anahtar Kelimeler:
    Kaliforniya balina

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