Balina denizin ortasında bomba gibi patladı! Bir anda deniz kan gölüne dönüştü... O anlar saniye saniye kaydedildi

Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinin açıklarında balıkçılar tarafından ilginç anlar kaydedildi. Bölgeye balık avlamak için gelen balıkçılar denizin ortasında bir balina ölüsüyle karşılaştı. Ölen balinanın içinde biriken metan gazı nedeniyle hayvan bir anda patladı ve etrafı kan gölüne döndü.

İÇ ORGANLARI İNFİLAK ETTİ

Balıkçılar tarafından saniye saniye kaydedilen görüntülerde balinanın karnında sıkışan metan gazı nedeniyle iç organlarının infilak ettiği anlar yer aldı.

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