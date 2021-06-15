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  4. Balıkesir'de dehşet! Para vermeyen anne ve babasını bıçaklayarak öldürdü

Balıkesir'de dehşet! Para vermeyen anne ve babasını bıçaklayarak öldürdü

15.06.2021 12:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, uyuşturucu madde bağımlısı olduğu öne sürülen Mert Diplen (20), para istediği annesi Sevgi (46) ve babası Şenol Diplen'i (47) çıkan tartışmada bıçaklayarak öldürdü. Gözaltına alınan ve 35 suçtan kaydı olduğu belirlenen Mert Diplen, tutuklandı.

Balıkesir'de dehşet! Para vermeyen anne ve babasını bıçaklayarak öldürdü

Olay, gece yarısı, Edremit ilçesi Cennetayağı Mahallesi'nde meydana geldi. 'Uyuşturucu madde kullanmak' dahil 35 suçtan kaydı bulunan Mert Diplen, iddiaya göre annesi Sevgi Diplen ve babası Şenol Diplen'den para istedi. Diplen çiftinin oğullarının isteğini reddetmesi üzerine tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Mert Diplen, önce babası Şenol Diplen'i ardından annesi Sevgi Diplen'i bıçakladı. Sevgi ve Şenol Diplen kanlar içinde yere yığılırken, evden yükselen çığlık seslerini duyanlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Söz konusu adrese gelen sağlık görevlilerinin kontrolünde Sevgi ve Şenol Diplen'in yaşamını yitirdiğini belirlendi. Gözaltına alınan Mert Diplen, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yaşamını yitiren Sevgi Diplen ve Şenol Diplen'in cenazeleri, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

sg

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Balıkesir
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Okuyucu Yorumları 16 yorum
bu insanları sokaga birakan adaletin allah bin turlu belasini versin.adamin 35 tane suc kaydi var adam disarida dolaşıyor.yaziklar olsun bu savcilara.
35 suc islemesini bekleyen her kimse katil odur bu cocuk degil.
35 suç kaydı ne demek????

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