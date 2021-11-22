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Balıkesir'de gizemli cisim heyecanı! Gökyüzünden yanarak düştü

22.11.2021 09:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'de havadan yere doğru yanarak düşen bir cisim görüldü. Gökyüzündeki hareketli anlara tanık olanlar cep telefonuna sarılarak yaşananları ölümsüzleştirdi. Yanarak düşen cismin ne olduğu ise merak konusu oldu. Sosyal medyada da tartışma konusu olan olayda cismin meteor, meteoroloji balonu ya da Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı yenmesinden dolayı atılan bir havai fişek olabileceği iddia edildi. İşte tarafların farklı yorumlarına neden olan olayın detayları...

Balıkesir'de gizemli cisim heyecanı! Gökyüzünden yanarak düştü

Balıkesir semalarında yaşanan gökyüzü hareketliliği dikkat çekti. Gece yarısı sonrasında gökyüzünde bir cismin alev aldığı ve ufka doğru yanarak düştüğü iddia edilen görüntüler vatandaşlarca görüntülendi. Altıeylül ve Karesi ilçelerinden gözle görülebilen olayda, alev alan nesnenin önce yavaşça sonra da hızlı bir şekilde yere doğru düşüşüne benzer görüntü çok sayıda cep telefonu ile de görüntülendi.

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA KONUSU OLDU

Sosyal medya hesaplarında yorumlarda bulunan vatandaşlar, düşen nesnenin meteoroloji balonu olabileceğini söylerken, bir grup ise meteor olduğunu iddia etti.

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Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı yenmesi dolayısı havai fişek olabileceği de ihtimal dahilinde olan görüşler arasında yer aldı.

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İHA

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