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Balıkesir'de korkunç olay! İki ayrı iş yeri sahibine çakıyla saldırdı

26.02.2023 17:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'in Havran ilçesinde psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen İbrahim Y. (22), iki ayrı iş yeri sahibine çakı ile saldırdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde İbrahim Y.'nin tekel bayi işletmecisi Mustafa T.'nin (69) şakağına çakı sapladığı görülüyor. Mustafa T.'nin durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Olay, Havran ilçesinde 23 Şubat'ta saat 18.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre; psikolojik sorunları bulunan İbrahim Y., Mustafa T.'nin (69) tekel bayisine geldi. Bir süre raflara göz gezdiren İbrahim Y., aldığı çakıyı Mustafa T.'nin şakağına saplayıp kaçtı. Mustafa T., kendi imkanlarıyla gittiği Havran Devlet Hastanesi'nden Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Mustafa T.'nin durumunun kritik olduğu öğrenildi.

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SALDIRI ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

Saldırgan, ilk olaydan 30 dakika sonra ise Arif D.'nin (23) işlettiği markete girdi. Kasaya gelip, birkaç ürünün fiyatını soran İbrahim Y., aynı çakı ile Arif D.'ye saldırdı. Arif D. yara almadan kurtulurken, saldırgan yine kaçtı. İhbar edilen İbrahim Y., polis ekiplerince adresinde yakalandı. Polisteki işlemlerinin ardından İbrahim Y. adliyeye sevk edilip, tutuklandı. Saldırı anları ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde; İbrahim Y.'nin ilk önce tekel bayisine gelip, eline geçirdiği çakıyı Mustafa T.'nin şakağına sapladığı, ardından markete girip, kasada oturan Arif. D.'ye saldırdığı görüldü.

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DAHA ÖNCE DE MÜŞTERİYE SALDIRMIŞ

Arif. D., İbrahim Y.'nin daha önce de markete gelip, müşterisine saldırdığını belirterek, "İbrahim Y.'yi yaklaşık 3 aydır bu civarda görüyorum. Daha önce de iş yerime gelip, bir müşterime yumruk attı. Akli dengesinin yerinde olmadığını tahmin ettiğim için dayak yememesi için koruyup, dükkandan uzaklaştırmıştım. Bu kez birkaç ürünün fiyatını sordu daha sonra saldırdı. Yine yumruk attığını sandım ama elinde çakı varmış. Ucuz atlattım ama diğer esnaf arkadaşım benim kadar şanslı değilmiş. Burada kaldığı sürede başkalarına da saldırdığını duydum.  Kontrol altında tutulması gerekiyor. Başka insanlara da zarar verebilir" diye konuştu. (DHA)

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