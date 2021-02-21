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Balıkesir'de korkunç olay! Köpeklerine 20 kediyi boğdurttu

21.02.2021 19:26 | Son Güncelleme:
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Balıkesir'de korkunç olay! Köpeklerine 20 kediyi boğdurttu

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, beslediği köpeklere 20 kediyi boğdurttuğu ileri sürülen kişi hakkında yasal işlem başlatıldı. Nöbetçi hakimlik, söz konusu kişinin Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edilmesine karar verdi.

Edremit Kent Konseyi Hayvan Hakları Çalışma Grubu, akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen 17 yaşındaki A.K. hakkında suç duyurusunda bulundu.

Polis ekiplerince gözaltına alınan A.K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye götürüldü.

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Nöbetçi hakimlik, A.K'nin Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne sevkine karar verdi.

Edremit Kent Konseyi Hayvan Hakları Çalışma Grubu Başkanı Ceyda Uzunkaya, adliye önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, bu konuyu yaklaşık bir aydır takip ettiklerini söyledi.

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Uzunkaya, "Pazartesi tedavi süreci başlayacak ama o sürece kadar bir canımızı daha yitirmemek için burada kamuoyu oluşturup tüm hayvanseverler toplandık." dedi. (AA)

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