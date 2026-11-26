İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yasa dışı bahis suçuna yönelik operasyonlar düzenlendi.

12 İLDE 25 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Ankara, Adana, Antalya, Osmaniye, Samsun, İstanbul, Sakarya, İzmir, Gaziantep, Kırıkkale, Muğla ve Trabzon'da düzenlenen operasyonlarda banka hesaplarında toplam 2 milyar 200 milyon TL para hareketliliği tespit edilen 25 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin;

İnternet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri,

Sosyal medya platformlarında yasa dışı bahis reklamı yaparak haksız kazanç sağladıkları,

Yasa dışı bahis sitelerine kullanıcı yönlendirmesi yaparak vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi.

1.423 BANKA VE KRİPTO VARLIK HESABINA EL KONULDU

Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması suçu kapsamında şüphelilere ait 1 şirket, 3 taşınmaz, 8 taşınır ile 1.423 banka ve kripto varlık hesabına el konuldu. Operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise şu ifadelere yer verildi:

“Ankara merkezli 12 ilde yasa dışı bahis suçuna yönelik düzenlenen operasyonlarda 25 şüpheli yakalandı.

Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda Ankara merkezli 12 ilde yasa dışı bahis suçuna yönelik operasyonlar düzenlendi.

Ankara, Adana, Antalya, Osmaniye, Samsun, İstanbul, Sakarya, İzmir, Gaziantep, Kırıkkale, Muğla, Trabzon’da düzenlenen operasyonlar sonucunda, banka hesaplarında toplam 2 milyar 200 milyon TL para hareketliliği tespit edilen 25 şüpheli yakalandı.

Yakalanan şüphelilerin internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları, yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri, sosyal medya platformlarında yasa dışı bahis reklamı yaparak haksız kazanç sağladıkları ve yasa dışı bahis sitelerine kullanıcı yönlendirmesi yaparak vatandaşlarımızı dolandırdıkları tespit edildi.

Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması suçu kapsamında şüphelilere ait 1 şirket, 3 taşınmaz, 8 taşınır ile 1.423 banka ve kripto varlık hesabına el konuldu.

Operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Kahraman Jandarmamızı, Daire Başkanlıklarımızı, MASAK'ımızı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızı, Ankara İl Jandarma Komutanlığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak: DHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır