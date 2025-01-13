Balıkesir'de korkunç olay! 15 yaşındaki çocuk, tapu müdürlüğünün tuvaletinde doğurduğu bebeği klozete attı... 3 gözaltı

Balıkesir'in Altıeylül ilçesindeki Altıeylül Tapu Müdürlüğü'nde dehşet verici bir olay yaşandı. Tapuya gelen 15 yaşındaki çocuk, doğum yaparak bebeği klozete bıraktı.

TAPUDA ÇALIŞAN MEMUR BEBEĞİ KLOZETTEN ÇIKARDI

Bir vatandaşın bebeği tuvalete girerek görmesi üzerine tapuda çalışan memur bebeği klozetten çıkardı. Vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelileri ve geldiği aracı tespit etti.

BEBEĞİN DURUMU İYİ, 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Klozetten çıkarılarak Atatürk Şehir Hastanesi Yenidoğan Ünitesi'nde tedaviye alınan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Polis, bebeğini doğurup klozete attığı belirlenen 15 yaşındaki I.A. ile babası A.A. ve babaannesi S.B.'yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan 3 kişinin Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Görüntülerde; şüphelilerin Tapu Müdürlüğü'ne geldiklerinde yanlarında bebek olmadığı görüldü.

(İHA-DHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır