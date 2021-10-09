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Balıkesir'de kripto para operasyonu! Ekipler baskın düzenledi

09.10.2021 17:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde siber suçlarla mücadeleye yönelik operasyonda kripto para üretimi yaptığı tespit edilen adrese operasyon düzenlendi. Operasyon sonrasına mining işlemi için kullanılan 700 bin TL değerinde ekipman ele geçirildi.

Balıkesir'de kripto para operasyonu! Ekipler baskın düzenledi

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, SİBER suçlarla mücadeleye yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Bandırma ilçesinde yasadışı kripto para üretimi yaptığı tespit edilen 3 şüphelinin ikamet adreslerinde arama gerçekleştirildi.

KRİPTO PARA ÜRETİMİNDE KULLANILAN ÇOK SAYIDA EKİPMANA EL KONULDU

Yapılan aramalarda, kripto para üretiminde kullanılan 3 adet anakart, 3 adet Ram, 3 adet işlemci, 3 adet power supply, 10 adet ekran kartı, 4 adet USB bellek, 2 adet soğutucu fan, 3 adet cep telefonu, 1 adet dizüstü bilgisayar ve 2 adet mining sistemi (toplam değeri 700.000 TL) ele geçirildi. Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile ele geçirilen malzemelere el konulurken, şüpheliler hakkında adli tahkikata başlanıldığı öğrenildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Balıkesir Kripto para
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