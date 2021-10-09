Balıkesir'de kripto para operasyonu! Ekipler baskın düzenledi

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, SİBER suçlarla mücadeleye yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Bandırma ilçesinde yasadışı kripto para üretimi yaptığı tespit edilen 3 şüphelinin ikamet adreslerinde arama gerçekleştirildi.

KRİPTO PARA ÜRETİMİNDE KULLANILAN ÇOK SAYIDA EKİPMANA EL KONULDU

Yapılan aramalarda, kripto para üretiminde kullanılan 3 adet anakart, 3 adet Ram, 3 adet işlemci, 3 adet power supply, 10 adet ekran kartı, 4 adet USB bellek, 2 adet soğutucu fan, 3 adet cep telefonu, 1 adet dizüstü bilgisayar ve 2 adet mining sistemi (toplam değeri 700.000 TL) ele geçirildi. Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile ele geçirilen malzemelere el konulurken, şüpheliler hakkında adli tahkikata başlanıldığı öğrenildi. (İHA)



