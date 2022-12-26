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Balkanlar'da gerilim had safhada! Ordudaki özel birlik sayısını artırdılar

26.12.2022 18:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balkanlar'da Kosova ve Sırbistan arasındaki gerilim devam ediyor. Son olarak, Kosova Başbakanı Kurti, KFOR Komutanı Ristuccia ve AB Misyon Şefi Wigemark ile görüştü. KFOR, ülkenin kuzeyinde meydana gelen silahlı saldırı olayının soruşturulduğunu duyurdu. Öte yandan Sırbistan'ın, ordudaki "özel birlik" mensuplarının sayısını 2023 sonuna kadar 1500'den 5000 çıkaracağı bildirildi.

Balkanlar'da gerilim had safhada! Ordudaki özel birlik sayısını artırdılar

Kosova Başbakanı Albin Kurti, NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR) Komutanı Tümgeneral Angelo Michele Ristuccia ve Avrupa Birliği'nin Kosova'daki Hukukun Üstünlüğü Misyonu (EULEX) Şefi Lars Gunnar Wigemark ile bir araya geldi.

İki Balkan ülkesi arasında gerilim had safhada! İki Balkan ülkesi arasında gerilim had safhada!

Başbakanlık Ofisince yapılan açıklamaya göre, Başbakan Kurti, KFOR Komutanı Ristuccia ve EULEX Şefi Wigemark ile başkent Priştine'deki başbakanlık binasında görüştü.

Görüşmede, "hareket özgürlüğünün yeniden sağlanması ve Kosova'nın hiçbir yolunda barikat olmaması" konularında uzlaşıldığı belirtildi.

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KFOR ve EULEX arasındaki yakın işbirliğinin ele alındığı görüşmede, ayrıca Kosova'nın kuzeyindeki "suç yapılarının" ülke güvenliğini ciddi şekilde etkileyen eylemleri üzerine duruldu.

Açıklamada, "Kosova Cumhuriyeti'nin önceliği olan, vatandaşların barış ve güvenliğine hizmet etmek için kurumlar arası yakın işbirliğinin ve eylemlerin koordinasyonunun sürdürülmesi konusunda anlaşıldı. Bu toplantıdan çıkan ortak sonuç, hareket özgürlüğünün yeniden sağlanması ve hiçbir yolda barikat olmaması gerektiğidir." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Kosova polisinin, sabah saatlerinde acil ihale usulüyle 40 tona kadar ağır yüklerin kaldırılması için özel bir şirketle anlaşma imzaladığı haberleri basına yansıdı.

KFOR'DAN SORUŞTURMA AÇIKLAMASI

KFOR'dan yapılan açıklamada ise Sırbistan'ın genelkurmay başkanını sınır bölgesine göndermesinin ardından ülkenin kuzeyinde meydana gelen silahlı saldırı olayının soruşturulduğu belirtildi.

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Açıklamada, Kosova'nın kuzeyinde barikatların bulunduğu Zubin Potok'ta dün KFOR devriyelerinden birinin yakınında kimliği belirsiz kişiler tarafından ateş açıldığı kaydedilerek, "Yaralı, can veya mal kaybı yok ve tüm gerçekleri ortaya çıkarmak için çalışıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

KOSOVA, SIRP ORTODOKS KİLİSESİ PATRİĞİ'NİN ÜLKEYE GİRMESİ İÇİN ŞART BELİRLEDİ

Sırp Ortodoks Kilisesi (SPC), Kosova hükümetinin, Patrik Porfirije'nin ülkeye girişine izin vermediğini duyurmasının ardından, Kosova Dışişleri ve Diaspora Bakanlığı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, Kosova'yı ziyaret etmek isteyen Patrik Porfirije'den, Kosova'nın kuzeyindeki suç gruplarını destekleyen ve orada kurulan barikatlardan sorumlu kilise üyelerinin eylemlerini kınaması istendiği ve ön şartların onaylanması halinde ziyaret izninin verileceği ifade edildi.

VUCİC'TEN ORDUDAKİ ÖZEL BİRLİKLERDEKİ ASKER SAYISINI ARTIRMA EMRİ

Sırbistan Savunma Bakanlığı resmi sitesinde yer alan açıklamaya göre, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Savunma Bakanı Milos Vucevic ve Genelkurmay Başkanı Milan Mojsilovic'e ordudaki özel birliklerdeki asker sayısını artırma emri verdi.

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Vucevic, "Ben ve Genelkurmay Başkanı Milan Mojsilovic dün akşam, Sırbistan ordusundaki, sayısı 1500 olan 'özel birlik' mensuplarının sayısının 2023 sonuna kadar 5000 çıkarılması emrini aldık. Bu 5 bin asker, vatanımızın karşı karşıya olduğu tüm zorluklara yanıt vermeye hazır olacak ve ülkemizi sevmeyen, halkımıza zarar vermek isteyenlerin kötü niyet ve hedeflerini parçalayacak en güçlü 'yumruk' olacaktır." ifadelerini kullandı.

KOSOVA-SIRBİSTAN GERGİNLİĞİ

Eski Sırp polis memuru Dejan Pantic'in gözaltına alınmasının ardından Kosova ile Sırbistan arasında tansiyon yükselmişti.

Pantic'in gözaltına alınmasına tepki gösteren Kosovalı Sırplar, 10 Aralık'tan bu yana Jarinje ve Bernjak sınır geçişlerine kurdukları barikatlarda nöbet tutuyor.

AB, NATO ve ABD, Kosova'nın kuzeyindeki gerginliğin düşürülmesi ve barikatların kaldırılması çağrısı yapmış, Sırbistan, KFOR'a Sırp ordusu ve polisinin Kosova'nın kuzeyinde konuşlandırılması için talepte bulunmuştu.

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Sırbistan, 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı olarak görüyor.

Belirli aralıklarla karşı karşıya gelen Sırbistan ve Kosova, AB arabuluculuğunda 2011'de başlatılan Belgrad-Priştine Diyalog Süreci kapsamında ilişkilerin normalleşmesi ve nihayetinde iki ülkenin birbirini tanıması için ortak bir yol bulmaya çalışıyor. (AA)

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