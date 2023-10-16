BAMBAŞKA BİRİ 6. BÖLÜM İZLE! FOX TV Bambaşka Biri dizisi yeni bölümde neler yaşanacak? Son bölüm özeti

Bambaşka Biri yeni bölümü için geri sayım devam ediyor. FOX TV'nin yeni sezon dizilerinden biri olan Bambaşka Biri, ilk bölümleri ile izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı. Savcı Leyla ve gazeteci Kenan'ın hikayesinin anlatıldığı dizinin senaryosunu Ethem Özışık kaleme almaktadır. Bambaşka Biri'nin 6. bölümü 16 Ekim 2023 Pazartesi akşamı ekranlara gelecek. İşte Bambaşka Biri son bölüm konusu...

BAMBAŞKA BİRİ 6. BÖLÜM NE ZAMAN?

Bambaşka Biri, her pazartesi akşamı FOX Tv'de yayınlanıyor. Bambaşka Biri dizisi yeni bölümü bu akşam saat 20:00'de başlayacak.

BAMBAŞKA BİRİ SON BÖLÜM ÖZETİ

Bambaşka Biri dizisinin 5. bölümünde;

Yetimhanede yangını ört bas etmek isteyenler ve ortaya çıkarmak isteyenler arasında şiddetli bir savaşın ortasında kalan Leyla ve Kenan karşılarındaki düşmanın onlardan korkmadığını anlarlar. Artık kazıdıkları geçmiş hayatlarını tehdit etmektedir. Üstelik beklenmedik bir anda gelecek duygusal bir itiraf, işlerini çok daha zorlaştıracaktır.

BAMBAŞKA BİRİ 6. BÖLÜMÜ İZLE!

Bambaşka Biri dizisinin 6. bölümü FOX TV ekranlarının yanı sıra FOX TV'nin resmi internet sayfası üzerinden de izlenebilir.







