HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Bangladeş'te fabrikada yangın çıktı en az 52 kişi öldü

Bangladeş'te fabrikada yangın çıktı en az 52 kişi öldü

09.07.2021 17:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bangladeş'te bir fabrikada çıkan yangında 52 kişi öldü, 30 kişi yaralandı. Yangın, Perşembe gecesi başkent Dakka'ya yakın sanayii kenti Rupganj'daki Hashem adlı gıda ve içecek fabrikasında çıktı.

Bangladeş'te fabrikada yangın çıktı en az 52 kişi öldü

Bangladeş'te bir fabrikada çıkan yangında 52 kişi öldü, 30 kişi yaralandı.

Yangın, Perşembe gecesi başkent Dakka'ya yakın sanayii kenti Rupganj'daki Hashem adlı gıda ve içecek fabrikasında çıktı.

AP haber ajansına konuşan yetkililer, yangının binada depolanan kimyasallar ve plastiklerden kaynaklandığını söyledi.

BBC'ye konuşan bir itfaiye yetkilisi hala çok sayıda işçiden haber alınamadığı için can kaybının artabileceğini ifade etti.

Yangın önce, altı katlı fabrikada meyve suları, erişte ve şekerlemeler üretiliyordu.

Bina alev aldığı sırada çoğu işçi mesailerini tamamlamış binadan ayrılmıştı. Gece ise binada yüzlerce kişinin kaldığına inanılıyor.

Bangladeş

Görgü tanıkları birçok işçinin de fabrikanın üst katlarından atlayarak yaralandıklarını söyledi.

AP'ye konuşan yetkililer çatıya çıkan merdivenlere açılan kapının asma kilitle kapalı olması nedeniyle işçilerin kaçamadıklarını ifade etti.

Bangladeş'te son yıllarda çıkan yangınlarda yüzlerce kişi öldü.

Ülkede, 2013 yılında bir apartmanda çıkan yangında 1.100'den fazla kişi ölmüştü.

Hükümet bu olaydan sonra bir dizi reform yapılacağı sözünü verdi ancak muhalifler güvenlik standartlarının hala gevşek olduğunu ifade ediyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şaşkına çeviren anlar! Rus savaş uçakları havalandı haberi, basın toplantısını yarıda kestiŞaşkına çeviren anlar! Rus savaş uçakları havalandı haberi, basın toplantısını yarıda kesti
Team Paribu Türk sporunun yarını için hazırTeam Paribu Türk sporunun yarını için hazır
Yüzlerce çocuk evlilik tehdidiyle karşı karşıyaYüzlerce çocuk evlilik tehdidiyle karşı karşıya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Nişanlısı, uzman çavuşu öldürmüştü! Detaylar ortaya çıktı

Nişanlısı, uzman çavuşu öldürmüştü! Detaylar ortaya çıktı

Camdaki Kız'ın Tako'su sevgilisiyle tatilde

Camdaki Kız'ın Tako'su sevgilisiyle tatilde

Burada sadece yaşlılar var! Gelen durmak istemiyor

Burada sadece yaşlılar var! Gelen durmak istemiyor

Bayram tatili kaç gün olacak? Erdoğan'dan açıklama

Bayram tatili kaç gün olacak? Erdoğan'dan açıklama

Alaçatı isyanı! "Elde avuçtaki birikimlerinizi kullanın, hiç olmadı kredi çekersiniz"

Alaçatı isyanı! "Elde avuçtaki birikimlerinizi kullanın, hiç olmadı kredi çekersiniz"

Özel fotoğrafları başına dert açtı! Genç kadına iğrenç şantaj

Özel fotoğrafları başına dert açtı! Genç kadına iğrenç şantaj

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Soylu duyurdu! Erdoğan'ın geleceği gün müjde var

Soylu duyurdu! Erdoğan'ın geleceği gün müjde var

Mardin'de askeri araca saldırı! Acı haber geldi

Mardin'de askeri araca saldırı! Acı haber geldi

Anneanne kızı ve iki torununu öldürüp intihar etti

Anneanne kızı ve iki torununu öldürüp intihar etti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.