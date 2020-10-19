Banu Parlak’ın kızının doğum günü sosyal medyayı salladı!

Instagram hesabından çektiği videolarla popülerleşen Banu Parlak, Narin Yarim isimli single ile müzik dünyasına hızlı bir adım attı. 2017 yılında hayatını Okan Öztürk’le birleştiren ünlü şarkıcı 2018 yılında kızı Duru’yu kucağına alarak ilk kez annelik heyecanını yaşadı. Doğuma sayılı günler kala boşanma haberiyle gündeme gelen Banu Parlak ve eşi Okan Öztürk olaylı bir şekilde evliliklerini noktaladı. Biten evliliğinin ardından kariyer hayatına yönelen Banu Parlak kızı Duru’nun 2. yaş günü kutladı. Doğum gününe ünlü şarkıcının aldığı koronavirüs önlemleri damga vurdu.

‘SADECE PASTA KESTİK’

Koronavirüs salgının etkisini gösterdiği zor günlerde kızının doğum günü Banu Parlak sade bir kutlamayla gerçekleştirmeyi tercih etti. Unicorn temalı pastasıyla verdikleri anne-kız pozunu Parlak, “Sadece pasta kesebildik malum pandemi. Daha güzel istediğimiz gibi kalabalık eğlenceli doğum günleri kutlayabileceğimiz sağlıklı nice yılların olsun kızım” notuyla paylaştı. Banu Parlak’ın paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.

