Banu Parlak'tan skandal harekete pişkin savunma

Sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarda adından söz ettiren Banu Parlak, bir magazin programının canlı yayınına telefonla bağlanarak yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Söylemezsem Olmaz adlı magazin programına bağlanan Banu Parlak, tek ayak araba kullanırken çektiği video ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Ben yaptığımı savunmuyorum ama ben bunu 2016’tan beri yapıyorum, neden şimdi göze batıyor? Daha kötü videolar çektim, şimdi neden böyle oldu? Savunulacak bir yanım yok. Tabi ki yapılmaması gereken bir şey değil. Kendim içim değil, başkası için değil, öncelikle kızım için yapmalıyım bunu...”

Banu Parlak, ehliyet kemeriyle ilgili sarf ettiği şu sözlerle ise şaşkınlık yarattı: “Emniyet kemeri konusunda söz veremem. Söz verirsem tutmam lazım ama o konuda ciddi sıkıntım var. Elimden geldiğince takıyorum ama onun sözünü veremem."

Parlak’ın ehliyet kemeri açıklamasının ardından şaşkınlık yaşayan sunuculardan Bircan Bali ise “Sen linçi hak ettin şu an” diyerek tepkisini gösterdi.



