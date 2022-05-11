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Banyo yapmak da ağlamak da kabus! Suya alerjisi olan kız yaşadığı acıları anlattı

11.05.2022 17:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin Arizona eyaletinde yaşayan 15 yaşındaki Abigail Beck isimli genç bir kız, oldukça nadir görülen bir su alerjisi durumu yaşıyor. Banyo yapmanın ve ağlamanın kendisi için bir kabus olduğundan söz eden Beck, su cildine her değdiğinde tarif edilemez büyük bir acı yaşıyor. Cildine suyun temas edemediğini dile getiren Beck, suyu içmeye kalkarsa ise kusuyor.

Banyo yapmak da ağlamak da kabus! Suya alerjisi olan kız yaşadığı acıları anlattı

Arizona’da yaşayan 15 yaşındaki Abigail Beck, üç yıl boyunca her duş aldığında ya da yağmurda ıslandığında cildinde acıyla sızlayan açık yaraların meydana geldiğini söyledi. Acılarının dayanılmaz bir boyuta ulaşması üzerine doktora giden ve semptomlarını anlatan Beck’e herhangi bir sıcaklıktaki suya maruz kalmaya karşı şiddetli reaksiyonlara neden olan nadir bir su alerjisi olan akuajenik ürtiker teşhisi konuldu.

“SU BİLE İÇEMİYORUM”

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Su alerjisinin hayatının hemen hemen her noktasını etkilediğini ifade eden Beck, “Kendi gözyaşlarım, yüzümün kızardığı ve gerçekten çok kötü yandığı bir reaksiyona neden oluyor. Her normal insan gibi ağlıyorum ve bu benim acımı fiziksel olarak acıtıyor. Hayatımı etkiliyor ve bunu istemiyorum. Su içersem kusuyorum, göğsüm çok acıyor ve kalbim çok hızlı atmaya başlıyor." dedi.

Hastalığının nadir görülen bir durum olduğu için hakkında çok az bilgi sahibi olduklarını belirten Beck, günlük sıvı ihtiyacını nar suyu ve spor içecekleri içerek karşılıyor. Yaklaşık 1 yıldır tek bir bardak su içmediğini ifade eden Beck, “Bir gün kontrolden çıkarsa, kendim dahil kimsenin ne yapacağını bilemeyeceğinden korkuyorum. Kendime nasıl yardım edeceğimi bile bilmiyorum. Bu durum beni öldürebilir mi? Hiçbir fikrim yok.Kalbimi durdurabilecek semptomlarım var ama kimse bu durum hakkında bir şey bilmiyor, bu yüzden kalbimin mi yoksa ciğerlerimin mi duracağını bilmiyorlar.” diye konuştu.

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“DUŞ ALMADAN TEMİZ KALMAYA ÇALIŞIYORUM”

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Duştan çıktıktan sonra cildinde suyun temas etmeye devam etmesi durumunda kendisini bir anda kötü hissettiğini söyleyen Beck, “Duş aldığımda oldukça hafif başlıyor, sonra kızarıklık oluyor ve kırmızı noktalar oluyor, ardından kurdeşenlere dönüşüyor. Dışarı çıktığımda reaksiyon gerçekten başlıyor. Mümkün olduğunca çabuk kurumalıyım. Saçımı şampuanlarken suyun akmasına ve sudan çıkmasına izin vermeliyim.Ben çok temiz bir insanım ve duş almadan temiz kalmaya çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

Yağmur sularının vücudunu asit gibi yaktığını belirten Beck, Arizona'da yaşarken yağmurla uğraşma konusunda çok fazla endişelenmesine gerek olmadığını, ancak bir sağanak olursa cildini kuru tutmak için üç çift eşofman altı giymesi gerektiğini söyledi.

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