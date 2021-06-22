Banyoda ve tuvalette saklanmaması gereken 9 eşya! Sağlığınızı olumsuz yönde etkiliyor

Banyo evin en mahrem kısmıdır. Hane içinde yaşayanlar banyoda kişisel bakım ürünlerini saklamayı tercih eder. Ancak çoğu kişinin bildiği gibi banyolar adeta bakteri yuvasıdır. Bu nedenle kimi eşyaların banyoda depolanması sağlık açısından tehdit oluşturur.

ÇAMAŞIR SEPETİ

Banyoda bulunan bir çamaşır sepeti kesinlikle mükemmel bir fikirdir. Kirli çamaşırları duştan hemen önce ve kullanılmış havluları duştan hemen sonra kirli sepetine koymak uygundur. Ancak artan nem nedeniyle kıyafetlerinizde küf ve ekşi bir koku yerleşebilir. Ayrıca bu durum çeşitli bakterilerin üremesini teşvik eder ve çamaşır makinesinin en yüksek sıcaklığında dahi yıkamak onlardan kurtulmaya yardımcı olmayacaktır.

KEDİ KUMU

Kedi kumları genel olarak içeriğinde bulunan dolgu maddesi sayesinde nemi mükemmel bir şekilde emer. Ancak evcil hayvanınızın tuvaleti banyodaysa, dolgu maddesi de havadaki buharı emecek ve özelliklerini kaybedecektir . Aynı zamanda hoş olmayan bir kokunun yayılmasına da neden olur. Üreticiler, altlığın kuru ve iyi havalandırılan bir yerde saklanmasını tavsiye eder.

HAVLU VE BORNOZ

Günümüzde güzel katlanmış havluların banyoda açık raflarda durduğu ve askılara asılan bornozların çok moda olduğu fotoğraflar görüyoruz. Ancak bu şekilde saklamaya karar verirseniz, temiz, kuru bir havlunun hoş dokunuşunu unutmalısınız. Çünkü havlularınız ve bornozlarınız her zaman nemli olacak, bu da bakteri barındırmak için mükemmel bir ortam anlamına geliyor. Ayrıca, kullanılmış ıslak havluları bir kanca askısında kurutmamaya çalışın. Bunları iyi havalandırılan bir odaya veya özel bir havlu kurutucuya yerleştirmek daha iyidir.

KADIN HİJYEN MADDELERİ

Nem, genellikle tampon ve hijyenik pedlerin yapıldığı pamuğun ana düşmanıdır . Bu malzeme küflenmeye ve bakterilere karşı oldukça hassastır, ısı ve nem ise sağlığınızı etkileyebilecek mikropların büyümesini ve çoğalmasını teşvik eder. Ayrıca, pedler ve tamponlar nemi kolayca emebilir ve şişebilir. Bu arada, pamuk topları, pamuklu pedler ve sıradan pamuklar da aynı kaderi paylaşabilirler. Açık kadın hijyen ürünleri paketini kuru ve iyi havalandırılan bir yerde saklamaya çalışın.

DOĞUM KONTROL HAPLARI

Tıpkı birçok ilaç türü gibi doğum kontrol haplarının da nem veya ısı yakınında saklanması tavsiye edilmez. Kapalı ambalajda olsalar bile çabuk bozulurlar. Sıcaklık dalgalanmaları ürünün kimyasal bileşimini değiştirebilir. Bu nedenle, haplarınızı banyoda tutarsanız, hamilelik testinizde 2 çizgi görürseniz şaşırmamalısınız. Salondaki herhangi bir dolap, ilaç depolamak için yeterli olacaktır.

MANİKÜR ALETLERİ

Makas, cımbız ve tırnak makası gibi ürünler ne kadar iyi çelikten yapılmış olursa olsun hiç kullanmasanız bile er ya da geç paslanır.

ELEKTRİKLİ ALETLER

“Banyo dışında başka nerede saç kurutma makinesi ve elektrikli tıraş makinesi saklayabilirsin?” diye merak edebilirsiniz. Bu eşyaları bu odada kullanmak mantıklı ve kullanışlıdır. Bununla birlikte buhar ve nem , elektrikli cihazların çalışma ömrünü büyük ölçüde azaltır. Aynı zamanda ıslak ellerle dokunulduğunda elektrik çarpmasına da neden olabilmesidir .

OJE

Sıcaklık ve nemdeki değişiklikler nedeniyle ojeniz daha hızlı bozulur, kalınlaşır ve solar . Çeşitli kutular, çekmeceler, dolaplar, raflar gibi oje saklamak için daha uygun birçok yer var. Akılda tutulması gereken en önemli şey, bu ürünün yaklaşık olarak aynı sıcaklıkta, ışıktan korunan serin ve kuru bir yerde saklanması gerektiğidir.

TIRAŞ BIÇAKLARI

Tıraş bıçakları artan nem nedeniyle oksitlenir ve paslanır. Yedek bıçaklar siz daha kullanmaya başlamadan bozulabilir. Bu yüzden bıçakları sadece banyoya geldiğinde kapalı paketlerde saklayabilirsiniz. Ayrıca bıçaklarınızın ömrünü uzatmak için kullandıktan sonra pas görünümünü önlemek için tıraş makinesini kurutmalısınız.



