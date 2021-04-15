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Doğum kontrol hapını almayı unuttuysanız işte bilmeniz gerekenler!

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
15.04.2021 17:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hap gibi hormonal kontraseptifler, en yaygın kullanılan doğum kontrol türüdür. Yanlış kullanılan doğum kontrol hapları, istenmeyen gebeliklerin başlıca nedenidir. Doğum kontrol hapları, programa göre ve her gün aynı saatte alındığında en iyi sonucu verir. Peki hapı almayı unuttuğunuzda ne yapmalısınız?

Doğum kontrol haplarının içinde östrojen ve progesteron gibi gebeliği önleyemeye yardımcı olan hormonlar bulunur. Bu haplar, yumurtlamayı durdurarak ve rahim içine sperm geçişini engelleyerek istenmeyen hamileliklerin oluşmasını önler.

Öte yandan unutulan bir doğum kontrol hapı konusunda paniğe kapıldıysanız, yalnız değilsiniz. Koşuşturma içinde bazen o küçük hapı almayı birçok kadın unutabiliyor.

Hapınızı almanız gereken zamandan bu yana bir günden fazla bir süre geçtikten sonra, hapın atlandığı kabul edilir. Ne yapmanız gerektiğini merak ediyorsanız işte bilmeniz gerekenler.

ERTESİ GÜN İKİ HAP BİRDEN KULLANIN

Doğum kontrol haplarının her gün alınması lazımdır. Bir gün unutulduğu zaman, ertesi gün iki hap birden kullanılmalıdır. Ama iki gün üst üste kullanılırsa, üçüncü gün tek hap olarak almaya devam edilir.

İki gün unutulduğu için hafif bir ara kanama yaşanabilir. Buna ek olarak da o ay doğum kontrol hapının kontrol etkisinin olmayabileceğini akıldan çıkarmamak gerekir. Başka bir koruma yöntemiyle adet oluncaya kadar korunmaya devam etmek gereklidir.

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