Bar Refaeli'nin cezası belli oldu

İsrail vergi kanunu, ikametgahı öncelikle kişinin takvim yılının çoğunu ülkede geçirip geçirmediğine göre belirliyor. Refaeli, uzun yıllar boyunca ülkede ikamet etmediğini, gelirini yurt dışından elde ettiğini, dolayısıyla da gelirini beyan etmek zorunda olmadığını iddia etti.

Dava, yüksek profilli moda kampanyalarında dünyayı dolaştığı, Sports Illustrated mayo dergisinin kapağını süslediği ve Leonardo DiCaprio ile uzun bir romantik ilişkiye sahip olduğu yıllar boyunca Refaeli'nin ikametgahının etrafında odaklandı.

Anne kıza devlete borçlu olunan milyonlarca vergi borcuna ek olarak 1,5 milyon dolar para cezası da ödetilmesine karar verildi.

Dün Tel Aviv'de gerçekleşen davada, modele babası Raffi ile annesi Zipi eşlik etti. 35 yaşındaki Refaeli ve annesi, 10 milyon dolara yaklaşan gelir üzerinden vergi kaçırmaktan suçlu bulundu.

Dünyaca ünlü model Bar Refaeli’nin vergi kaçakçılığı davası sona erdi. İsrail mahkemesi, süper model Bar Refaeli'yi dokuz ay toplum hizmetine mahkum ederken ve annesini 16 ay hapis cezasına çarptırdı.

Savcılar ünlü modelin iddiasını reddetti ve onu yanlış vergi bilgileri vermekle suçladı.

Refaeli'nin iddianamesinde, geliri üzerinden İsrail’de vergi ödemekten kaçınmak için yurt dışında ikamet ettiğini iddia ettiği, 2009 ile 2012 arasında yaklaşık 7,2 milyon dolar kazandığı bilgisi yer aldı.



Önceki temyiz davalarında, İsrail mahkemesi Refaeli'nin bir Hollywood yıldızı ile olan ilişkisinin bir "aile birliği" olarak nitelendirilemeyeceğine ve bu nedenle borçlu olduğu vergilerin tamamını ödememek için DiCaprio'nun ABD'deki ikametgahına dahil edilemeyeceğine karar verdi.

Ünlü modelin dünya çapındaki geliri ve ailenin İsrail ile bağlarını küçümseme girişimleri etrafında inşa edilen uzun süreli dava, ülkenin gayri resmi bir büyükelçisi olarak tasarlanmış imajına zarar verdi.

