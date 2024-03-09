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    4. Bar tuvaletinde yaşadığı tek gecelik ilişkiden hamile kaldı! Bebeğinin babasını TikTok'ta aradı... "Bebeğimin babasını bulun"

    Bar tuvaletinde yaşadığı tek gecelik ilişkiden hamile kaldı! Bebeğinin babasını TikTok'ta aradı... "Bebeğimin babasını bulun"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    09.03.2024 08:31
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    İskoçya'nın Edinburgh kentinde yaşayan 30 yaşındaki Sarah-Jayne Snow isimli bir kadın TikTok'tan tatilde bir gecelik ilişki sırasında kendisini hamile bırakan adamın bulunmasına yardım etmesini istedikten sonra viral oldu. TikTok kullanıcılarının bazıları adamın öldüğünü söylerken bebeğinin babasını aramaya niyetli olan Snow, "Bebeğimin babasını bulun. Doğumdan sonra DNA testi yaptırarak gerçeği öğreneceğim" dedi.

    İskoçya'nın Edinburgh kentinde yaşayan 30 yaşındaki Sarah-Jayne Snow isimli bir kadın TikTok'tan yaptığı çağrıyla sosyal medya kullanıcılarının bir anda ilgisini çekti. Bar tuvaletinde yaşadığı tek gecelik ilişkinin sonrasında hamile kaldığını ifade eden Snow, beraberlik yaşadığı adamın fotoğrafını paylaşarak, "Bu adamı Glasgow'dan tanıyan var mı?" diye sordu.

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    TikTok'ta 2 milyondan fazla izlenmeye ulaşan gönderisinde Snow, ultrason görüntülerini göstererek, "Tenerife'de tanıştığım adama. Baba olacaksın" dedi.

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    HelpMeFindHim (Onu bulmak için bana yardım edin) etiketiyle yaptığı paylaşımıyla Snow binlerce yorum topladı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bu Steve ve iki hafta önce trafik kazasında hayatını kaybetti" yorumunu yaptı.

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    Adamı arama konusunda herhangi bir ilerleme kaydedip kaydetmediği sorulduğunda Snow, yorumlarında "Ondan ya da tanıdığı herhangi birinden haber almadım. Ama yine de oğlum doğduğunda DNA testi yaptıracağım o yüzden onu bulacağıma eminim" diye konuştu.

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    sosyal medya tiktok
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