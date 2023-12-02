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    4. Türk fenomenin kıyafeti Dubai'de başına bela oldu! "Kıyafetin çok açık" diyerek üzerini örttüler... Uygun görülmeyen kıyafetini de gösterdi

    Türk fenomenin kıyafeti Dubai'de başına bela oldu! "Kıyafetin çok açık" diyerek üzerini örttüler... Uygun görülmeyen kıyafetini de gösterdi

    02.12.2023 11:39 | Son Güncelleme:
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    Sosyal medyadan yaptığı paylaşımları sayesinde Instagram'da 90 bine yakın takipçisi bulunan Zeynep Sıla Çatal, Dubai tatili sırasında başına gelen ilginç bir olayı anlattı. Turist olarak gittiği Dubai'de bir mekana girerken kıyafetinin açık bulunduğunu ifade eden Çatal, yetkililerin üzerini örtmesini istediğini söyledi.

    Dubai'ye turist olarak giden Türk fenomen kıyafeti açık bulunduğu için mekan yetkililerin duruma bir şalla müdahale ettiği anları anlattı. YouTube kanalından Dubai gezisindeki detayları paylaşan Çakal, gittiği bir mekanda kıyafetinin çok açık olduğu için üzerine şal örtüldüğünü söyledi.

    AÇIK BULUNAN KIYAFETİNİ DE GÖSTERDİ

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    Üzerindeki şalı gösteren Çakal, "Arkadaşlar bana bunu verdiler girişte üstüm çok açıkmış. O yüzden şalla beraber oturmam gerekiyormuş" dedi.

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    Mekanda şalla oturduktan sonra dışarı çıkan Çakal bu kez ise müdahale edilen kıyafetini "Dubai'de uygun görülmeyen kıyafetim" notunu ekleyerek gösterdi. Çakal'ın siyah bir pantolon ve pullu siyah büstiyerinin uygun bulunmaması sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekmeyi başardı.

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    Anahtar Kelimeler:
    Dubai kıyafet
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