Türk fenomenin kıyafeti Dubai'de başına bela oldu! "Kıyafetin çok açık" diyerek üzerini örttüler... Uygun görülmeyen kıyafetini de gösterdi

Dubai'ye turist olarak giden Türk fenomen kıyafeti açık bulunduğu için mekan yetkililerin duruma bir şalla müdahale ettiği anları anlattı. YouTube kanalından Dubai gezisindeki detayları paylaşan Çakal, gittiği bir mekanda kıyafetinin çok açık olduğu için üzerine şal örtüldüğünü söyledi.

AÇIK BULUNAN KIYAFETİNİ DE GÖSTERDİ

Üzerindeki şalı gösteren Çakal, "Arkadaşlar bana bunu verdiler girişte üstüm çok açıkmış. O yüzden şalla beraber oturmam gerekiyormuş" dedi.

Mekanda şalla oturduktan sonra dışarı çıkan Çakal bu kez ise müdahale edilen kıyafetini "Dubai'de uygun görülmeyen kıyafetim" notunu ekleyerek gösterdi. Çakal'ın siyah bir pantolon ve pullu siyah büstiyerinin uygun bulunmaması sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekmeyi başardı.







