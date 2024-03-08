Düğün davetlisi kıyafet seçimiyle viral oldu! Resmen gelini gölgede bıraktı... Sosyal medyadan yorum yağdı

MYNET|DIŞ HABERLER Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntüde sahiş düğününe katılan bir davetlinin dikkat çeken kıyafet tarzı yer aldı. Ten rengi kumaşa yapıştırılmış çeşitli boyutlarda pastel ve mücevher tonlu çiçek aplikleriyle süslenen elbisesiyle poz veren davetli bir görene bir daha baktırdı.

Reddit kullanıcılarının büyük bi bölümü "İlk bakışta çıplak zannettim" diyerek gönderiyi viral hale getirdi. Düğün davetlisi ve gelinin birlikte çekildikleri fotoğraf

Reddit kullanıcıları tarafından ilgi topladı.

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Ana karakter sendromu tam burada" yorumunu ekledi. Bir diğer sosyal medya kullanıcısı ise, "Hayır, bu hiçbir zaman kamuoyuna duyurulmaması gereken bir sanat ve el sanatları projesi" yorumunu yaptı.