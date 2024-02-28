Riley Reid'in cinsel ilişki itirafı çok konuşuldu! Yatak odası için erkeklere tavsiyeler verdi: Her zaman işe yarar

ABD'de yaşayan dünyaca ünlü yıldız 32 yaşındaki Riley Reid, erkeklerin cinsel ilişki sırasında sıklıkla orgazm olduğunu söylerken bu oranın kadınlarda daha düşük olduğunu dile getirdi. Bu nedenle erkeklere seslenen fenomen isim 'her zaman işe yarar' dediği bir taktikle erkeklere cinsel ilişki tüyosu verdi.

Cinselliğin toplumsal bir tabu olarak görülmemesi gerektiğini söyleyen Reid, "Yatak odasının dışında cinsellik başlar. Kadının sizinle olan iletişimi ve kendisine olan güveni ile sizin kendinize olan bakışınız bu noktada çok önemlidir. Bu, yatak odasının içinde ve dışında ona nasıl baktığınıza kadar uzanacaktır.Kimse kirli, tembel bir sevgili istemez. Partnerinizin isteklerine kulak verin. Erkeklerin daha özverili olması gerektiğini düşünüyorum" dedi.