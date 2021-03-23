Baraj dizisi yeni bölüm fragmanı! Nehir ve Bahar'ın yalanı ortaya çıkıyor

FOX TV'de yayınlanan ve seyircinin ilgiyle izlediği Baraj dizisi, bu hafta 32. bölümüyle ekranlara geliyor. Salı günleri saat 20:00'da izleyiciyle buluşan Baraj dizisinin yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Yeni bölümde Mahir hem Nehir'in hem de Bahar'ın hamile olmadığını öğreniyor.

BARAJ YENİ BÖLÜM FRAGMANI

FOX TV'nin sevilen dizisi Baraj, her salı saat 20.00'de ekranlara geliyor.

BARAJ 32. BÖLÜM 1. FRAGMANI

BARAJ 32. BÖLÜM 2. FRAGMANI

BARAJ SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Baraj dizisi, geçen hafta 31. bölüm ile ekrana geldi.

Nehir, Nazım’a hamile olduğunu söylemiştir fakat yalanın ortaya çıkmaması ve Nazım’ı yeniden kaybetmemek için eski dolandırıcılık günlerine geri gitmesi gerekecektir. Bahar hem Nehir’in hamile olduğunu, hem de aslında hamile olmadığını öğrenmesi üzerine bir de beklemediği bir sürprizle karşılaşacaktır.

Meryem’i hala gömememiş olan Tarık, Zahra ve İbrahim, Meryem’in cansız bedeninin canlı olduğuna daha ne kadar ikna edebileceklerdir? Ve onu Halit’ten daha ne kadar saklayabileceklerdir?

BARAJ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Nehir ve Bahar’ın yalanlarına daha fazla tahammül edemeyen Nazım, Mert’i de alıp herkesten uzaklaşır. Nehir, Nazım’ı bulup onunla dürüstçe konuşmak istese de Azra’nın onu durdurmak için çok tehlikeli bir planı vardır.