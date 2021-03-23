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Baraj dizisi yeni bölüm fragmanı! Nehir ve Bahar'ın yalanı ortaya çıkıyor

23.03.2021 12:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FOX TV'nin ilgiyle izlenen dizisi Baraj, bu hafta da 32. bölümüyle ekranlara gelecek. Her Salı saat 20:00'da izleyiciyle buluşan Baraj dizisinin yeni bölüm fragmanında Nehir'in sakladığı hamilelik yalanı ortaya çıkıyor. Peki yeni bölümde neler olacak? İşte Baraj yeni bölüm fragmanı ve detaylar...

Baraj dizisi yeni bölüm fragmanı! Nehir ve Bahar'ın yalanı ortaya çıkıyor

FOX TV'de yayınlanan ve seyircinin ilgiyle izlediği Baraj dizisi, bu hafta 32. bölümüyle ekranlara geliyor. Salı günleri saat 20:00'da izleyiciyle buluşan Baraj dizisinin yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Yeni bölümde Mahir hem Nehir'in hem de Bahar'ın hamile olmadığını öğreniyor.

BARAJ YENİ BÖLÜM FRAGMANI

FOX TV'nin sevilen dizisi Baraj, her salı saat 20.00'de ekranlara geliyor.

BARAJ 32. BÖLÜM 1. FRAGMANI

BARAJ 32. BÖLÜM 2. FRAGMANI

BARAJ SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Baraj dizisi, geçen hafta 31. bölüm ile ekrana geldi.

Baraj dizisi yeni bölüm fragmanı! Nehir ve Bahar'ın yalanı ortaya çıkıyor

Nehir, Nazım’a hamile olduğunu söylemiştir fakat yalanın ortaya çıkmaması ve Nazım’ı yeniden kaybetmemek için eski dolandırıcılık günlerine geri gitmesi gerekecektir. Bahar hem Nehir’in hamile olduğunu, hem de aslında hamile olmadığını öğrenmesi üzerine bir de beklemediği bir sürprizle karşılaşacaktır.

Baraj dizisi yeni bölüm fragmanı! Nehir ve Bahar'ın yalanı ortaya çıkıyor

Meryem’i hala gömememiş olan Tarık, Zahra ve İbrahim, Meryem’in cansız bedeninin canlı olduğuna daha ne kadar ikna edebileceklerdir? Ve onu Halit’ten daha ne kadar saklayabileceklerdir?

Baraj dizisi yeni bölüm fragmanı! Nehir ve Bahar'ın yalanı ortaya çıkıyor

BARAJ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Baraj dizisi yeni bölüm fragmanı! Nehir ve Bahar'ın yalanı ortaya çıkıyor

Nehir ve Bahar’ın yalanlarına daha fazla tahammül edemeyen Nazım, Mert’i de alıp herkesten uzaklaşır. Nehir, Nazım’ı bulup onunla dürüstçe konuşmak istese de Azra’nın onu durdurmak için çok tehlikeli bir planı vardır.

Baraj dizisi yeni bölüm fragmanı! Nehir ve Bahar'ın yalanı ortaya çıkıyor

Tam Halit’ten kurtulduklarını sandıklarında Halit’in annesinin gelmesi Tarık, Zahra ve İbrahim’i iyice köşeye sıkıştırır.

Baraj dizisi yeni bölüm fragmanı! Nehir ve Bahar'ın yalanı ortaya çıkıyor

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FOX Baraj dizisi
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