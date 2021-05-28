Baraj dizisinin Nehir'i Biran Damla Yılmaz'dan "Sevgilin var mı?" sorusuna fotoğraflı yanıt!

İşte Biran Damla Yılmaz'ın o paylaşımı...

BARAJ DİZİSİNİN YILDIZINDAN OLAY SEVGİLİ FOTOĞRAFI!

FOX TV ekranlarında 17 Mart 2020 tarihinden bu yana yayınlanan sevilen dizi Baraj'da Nehir karakterini canlandıran Biran Damla Yılmaz sosyal medya paylaşımlarıyla konuşulmaya devam ediyor.

23 yaşındaki başarılı oyuncu Instagram hesabı üzerinden paylaştığı pozlarla takipçilerinden yoğun ilgi görüyor.

Oyuncu Yılmaz, bu kez de yine yine Instagram üzerinden paylaştığı bir hikaye ile ses getirdi.

DUVAR SİLÜETLİ FOTOĞRAF! Hikaye özelliği üzerinden sor-cevap yapan oyuncu, takipçilerinden gelen soruları cevaplamaya koyuldu. Gelen sorular arasında bulunan "Sevgilin var mı?" sorusuna ise duvarda birbirine bakan kadın ve erkeğin gözüktüğü bir silüet fotoğrafıyla yanıt verdi.

Biran Damla'nın bu yanıtı takipçileri tarafından "Evet" olarak algılandı.

Yılmaz, önceki günlerde Deniz Can Çelik ile aşkını esprili bir paylaşım yaparak duyurmuştu.