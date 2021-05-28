MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Baraj dizisinin Nehir'i Biran Damla Yılmaz'dan "Sevgilin var mı?" sorusuna fotoğraflı yanıt!

Baraj dizisinin Nehir'i Biran Damla Yılmaz'dan "Sevgilin var mı?" sorusuna fotoğraflı yanıt!

28.05.2021 11:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FOX TV ekranlarında geçtiğimiz senenin Mart ayından bu yana yayınlanmakta olan Baraj dizisinin Nehir karakteri Biran Damla Yılmaz, sosyal medya üzerinde de sevenleri tarafından çokça konuşulmaya devam ediliyor. Özellikle yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken Yılmaz, bu defa bir takipçisinin "Sevgilin var mı?" sorusuna verdiği fotoğraflı yanıt ile olay oldu.

İşte Biran Damla Yılmaz'ın o paylaşımı...

BARAJ DİZİSİNİN YILDIZINDAN OLAY SEVGİLİ FOTOĞRAFI!

FOX TV ekranlarında 17 Mart 2020 tarihinden bu yana yayınlanan sevilen dizi Baraj'da Nehir karakterini canlandıran Biran Damla Yılmaz sosyal medya paylaşımlarıyla konuşulmaya devam ediyor.
23 yaşındaki başarılı oyuncu Instagram hesabı üzerinden paylaştığı pozlarla takipçilerinden yoğun ilgi görüyor.
Oyuncu Yılmaz, bu kez de yine yine Instagram üzerinden paylaştığı bir hikaye ile ses getirdi.

DUVAR SİLÜETLİ FOTOĞRAF!

DUVAR SİLÜETLİ FOTOĞRAF!
Hikaye özelliği üzerinden sor-cevap yapan oyuncu, takipçilerinden gelen soruları cevaplamaya koyuldu. Gelen sorular arasında bulunan "Sevgilin var mı?" sorusuna ise duvarda birbirine bakan kadın ve erkeğin gözüktüğü bir silüet fotoğrafıyla yanıt verdi.
Biran Damla'nın bu yanıtı takipçileri tarafından "Evet" olarak algılandı.
Yılmaz, önceki günlerde Deniz Can Çelik ile aşkını esprili bir paylaşım yaparak duyurmuştu.

"ÇİĞ BÖREK Mİ, SEN Mİ?"

"ÇİĞ BÖREK Mİ, SEN Mİ?"
Sevgilisi ile tabaktaki ham böreğin fotoğrafını paylaşan Biran Damla Yılmaz, "Çiğ börek mi yahut sen mi karar veremiyorum" şeklinde not düşmüştü.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
FOX Baraj dizisi Biran Damla Yılmaz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Hafta sonu yasağına şartlı kaldırma!

Hafta sonu yasağına şartlı kaldırma!

İmam ile cemaatin namaz tartışması karakolda bitti

İmam ile cemaatin namaz tartışması karakolda bitti

İlişkiye girmedi diye önce karısını, sonra çocukları öldürdü

İlişkiye girmedi diye önce karısını, sonra çocukları öldürdü

Bilim Kurulu üyesinden sevindiren haber! Tarih verdi

Bilim Kurulu üyesinden sevindiren haber! Tarih verdi

Hastane önüne gelip kurşun yağdırdılar! Yaralılar var

Hastane önüne gelip kurşun yağdırdılar! Yaralılar var

Erbil'den arkadaşına binlerce dolarlık hediye! "Ağabey gerçek mi bu?"

Erbil'den arkadaşına binlerce dolarlık hediye! "Ağabey gerçek mi bu?"

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Mehmet Ali Erbil'in genç sevgilisinden cüretkar pozlar!

Mehmet Ali Erbil'in genç sevgilisinden cüretkar pozlar!

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

EDHO'da şok ayrılık! Ünlü oyuncu böyle veda etti

EDHO'da şok ayrılık! Ünlü oyuncu böyle veda etti

Süper minisi ve derin dekoltesiyle yıllara meydan okudu

Süper minisi ve derin dekoltesiyle yıllara meydan okudu

Kızına küfür yağdı! "Ağzınızı yırtarım"

Kızına küfür yağdı! "Ağzınızı yırtarım"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.