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Baraj göletine giren 2 kız kardeş boğuldu

01.07.2021 17:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde serinlemek için Atatürk Baraj Göleti'ne giren Büşra (16) ve Kübra Erdem (15) kardeşler hayatını kaybetti.

Baraj göletine giren 2 kız kardeş boğuldu

Olay, öğle saatlerinde Bozova ilçesine bağlı Çatak Mahallesi’ndeki Atatürk Baraj Göleti'nde meydana geldi.

İKİ KARDEŞİN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Pikniğe giden Erdem ailesinin kızları Kübra ve Büşra Erdem, serinlemek için suya girdi. Bir süre sonra iki kardeş, suda çırpınarak gözden kayboldu. Kızlarının suda kaybolduğunu fark eden baba Mehmet Erdem, gölete girdi. Kızlarını bulamayan Erdem, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine baraj gölüne gelen ekiplerin çalışmasıyla iki kız kardeşin cansız bedenine ulaşıldı. Sudan çıkarılan kız kardeşlerin cenazeleri, otopsi için Bozova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Şanlıurfa
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