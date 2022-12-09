Peki Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı dizisi tanıtımıyla dikkat çekti. Yeni bir tarihi dizi olan Peki Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı dizisinin başrolünde Tolgahan Sayışman yer alacak. Dizinin yönetmenliği Berat Özdoğan'a, senaristliği ise Zülküf Yücel'e ait. Peki Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı dizisi ne zaman başlayacak? Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı konusu nedir? İşte detaylar...
Dizinin yayın tarihinin ilerleyen günlerde belli olması bekleniyor.
Yönetmen koltuğunda Berat Özdoğan'ın oturduğu TRT'nin ES Film imzalı dönem dizisi Barbaros Hayreddin Sultanın Fermanı, geçtiğimiz sezon yayınlanan Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı'nın devamı niteliğinde olacak.
Dizide, Barbaros Hayrettin Paşa'nın 40'lı yaşları ekrana getirilecek ve Kanuni Sultan Süleyman dönemi anlatılacak.
Tolgahan Sayışman, Timur Acar, Melisa Döngel, Ufuk Özkan, Bahadır Yenişehirlioğlu, Hasan Küçüktekin, Arif Pişkin, Başak Daşman, Ceren Soylu, Gökhan Gencebay, Deniz Çom, Gurur Aydoğan, İlkay Kayku, Yılmaz Bayraktar, Duygu Gürcan, Halil İbrahim Kurum, Gizem Aydın, Ercüment Fidan, Musa Evren, Sibel Kasapoğlu, Erman Cihan, Demirhan Demircioğlu, Yaşar Aydınoğlu, Yiğit Arda Tan, Revna Çolak.