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Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı dizisi ne zaman başlayacak? Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı konusu nedir?

09.12.2022 21:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Barbaros Hayreddin Sultanın Fermanı dizisi için geri sayım başladı. Geçtiğimiz sezon Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı adıyla yayınlanan dizi, bu sezon yeni oyuncu kadrosuyla izleyici karşısına çıkacak. Yeni dizi hakkında detaylar merak konusu oldu. Peki Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı dizisi ne zaman başlayacak? Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı konusu nedir? İşte detaylar...

Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı dizisi ne zaman başlayacak? Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı konusu nedir?

Peki Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı dizisi tanıtımıyla dikkat çekti. Yeni bir tarihi dizi olan Peki Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı dizisinin başrolünde Tolgahan Sayışman yer alacak. Dizinin yönetmenliği Berat Özdoğan'a, senaristliği ise Zülküf Yücel'e ait. Peki Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı dizisi ne zaman başlayacak? Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı konusu nedir? İşte detaylar...

Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı dizisi ne zaman başlayacak? Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı konusu nedir?

BARBAROS HAYREDDİN: SULTANIN FERMANI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Dizinin yayın tarihinin ilerleyen günlerde belli olması bekleniyor.

Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı dizisi ne zaman başlayacak? Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı konusu nedir?

BARBAROS HAYREDDİN: SULTANIN FERMANI KONUSU NEDİR?

Yönetmen koltuğunda Berat Özdoğan'ın oturduğu TRT'nin ES Film imzalı dönem dizisi Barbaros Hayreddin Sultanın Fermanı, geçtiğimiz sezon yayınlanan Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı'nın devamı niteliğinde olacak.

Dizide, Barbaros Hayrettin Paşa'nın 40'lı yaşları ekrana getirilecek ve Kanuni Sultan Süleyman dönemi anlatılacak.

Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı dizisi ne zaman başlayacak? Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı konusu nedir?

BARBAROS HAYREDDİN: SULTANIN FERMANI OYUNCULARI KİMLER?

Tolgahan Sayışman, Timur Acar, Melisa Döngel, Ufuk Özkan, Bahadır Yenişehirlioğlu, Hasan Küçüktekin, Arif Pişkin, Başak Daşman, Ceren Soylu, Gökhan Gencebay, Deniz Çom, Gurur Aydoğan, İlkay Kayku, Yılmaz Bayraktar, Duygu Gürcan, Halil İbrahim Kurum, Gizem Aydın, Ercüment Fidan, Musa Evren, Sibel Kasapoğlu, Erman Cihan, Demirhan Demircioğlu, Yaşar Aydınoğlu, Yiğit Arda Tan, Revna Çolak.


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