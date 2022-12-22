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BARBAROS HAYREDDİN: SULTANIN FERMANI KONUSU VE OYUNCULARI! Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı ne zaman başlıyor?

22.12.2022 23:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı adlı TRT 1'in yeni dizisinin konusu, oyuncuları ve ne zaman yayın hayatına başlayacağı gibi detaylar merak konusu oldu. Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı'nın devamı niteliğinde olacak olan dizi heyecanla bekleniyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Tolgahan Sayışman ve ünlü isimler yer alıyor. Peki, Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı konusu nedir, oyuncuları kimler? Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı ne zaman başlıyor?

BARBAROS HAYREDDİN: SULTANIN FERMANI KONUSU VE OYUNCULARI! Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı ne zaman başlıyor?

Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı dizisi hakkındaki detaylar araştırılmaya devam ediyor. Barbaros Hayreddin:Sultanın Fermanı adlı Es Film imzalı Barbaros Hayreddin Paşa'nın hayatının anlatıldığı dizinin senaristliğini Zülküf Yücel yönetmenliğini Berat Özdoğan yapmaktadır. Başrollerini Tolgahan Sayışman,Melisa Döngel, Timur Acar, Ufuk Özkan ve Bahadır Yenişehirlioğlu paylaşmaktadır.

barbaros hayreddin sultanın fermanı

BARBAROS HAYREDDİN: SULTANIN FERMANI DİZİSİ OYUNCULARI

Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı dizisi oyuncuları arasında Tolgahan Sayışman, Timur Acar, Melisa Döngel, Ufuk Özkan, Bahadır Yenişehirlioğlu, Hasan Küçüktekin, Arif Pişkin, Başak Daşman, Ceren Soylu, Gökhan Gencebay, Deniz Çom, Gurur Aydoğan, İlkay Kayku, Yılmaz Bayraktar, Duygu Gürcan, Halil İbrahim Kurum, Gizem Aydın, Ercüment Fidan, Musa Evren, Sibel Kasapoğlu, Erman Cihan, Demirhan Demircioğlu, Yaşar Aydınoğlu, Yiğit Arda Tan, Revna Çolak gibi isimler yer alıyor.

Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı dizisi ne zaman başlayacak? Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı konusu nedir?

BARBAROS HAYREDDİN: SULTANIN FERMANI DİZİSİ KONUSU

Barbaros Hayreddin Sultanın Fermanı, geçtiğimiz sezon yayınlanan Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı'nın devamı niteliğinde olacak. Dizide, Barbaros Hayrettin Paşa'nın 40'lı yaşları ekrana getirilecek ve Kanuni Sultan Süleyman dönemi anlatılacak.

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