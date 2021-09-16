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Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisi ne zaman? Barbaroslar dizisi hakkında detaylar

16.09.2021 10:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT 1’in merak ve heyecanla beklenen dev projesi “Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı” ne zaman yayınlanacak merak ediliyordu. Dizi bu akşam saat 20.00’de başlıyor.

Midilli'den çıkan dört kardeşin, tehlikelere göğüs gererek yükselmelerini ve denizlerin fatihi olmalarını konu alan dizi; Sipahi Yakup Ağa'nın dört oğlu olan İshak, Oruç, Hızır ve İlyas’ın, Barbaros kardeşlere dönüşme serüvenini anlatıyor.

Dizinin birinci bölümde neler olacak merak edildi. Midilli Fatihi Yakup Ağa’nın oğulları İshak, Oruç, Hızır ve İlyas babalarının ölümünden sonra ayrı düşmüşlerdir. Oruç ve İlyas, İshak Ağalarının karşı çıkmasına rağmen denizlere açılmışlardır.

İshak, Hızır’ın baba ocağı Midilli’de olmasından çok memnundur ancak Hızır’ın aklında da kitapçı Süleyman Usta ile birlikte peşine düştüğü büyük ve kutsal “sır” vardır. Ancak bu kutsal sırrın tek arayanı onlar değildir. Bu uğurda her kötülüğü yapabilecek olan Pietro da boş durmamaktadır.

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Baba Oruç ve İlyas korumalık görevini üstlendikleri gemide bir saldırıya uğrarlar. Bu saldırıdan sonra Oruç ve İlyas yeni bir düşman edinirler: Antuan! Daha Baba Oruç ve İlyas İskenderiye’ye dönmeden, kötü haber Venedikli deniz tüccarlarının kurduğu Unita’nın hanına bomba gibi düşer. Antuan; hiçbir ahlaki değeri olmayan, azılı bir düşmandır. Unita’nın İskenderiye sorumlusu Sylvio’nun kızı İsabel, Baba Oruç ve İlyas için endişelense de artık olan olmuştur.

Baba Oruç’un karısı Despina’yı yeni heyecanlar beklerken, düşman Antuan hiç beklenmedik bir yerden saldıracak ve kardeşleri can evlerinden vuracaktır.

BARBAROSLAR NE ZAMAN?

Yapımcılığını ES Film'in yaptığı, yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca’nın üstlendiği, senaryosunu Mustafa Burak Doğu ve Ethem Arslan’ın yazdığı dizinin başrollerinde ise; Engin Altan Düzyatan, Ulaş Tuna Astepe, Yiğit Özşener, Yetkin Dikinciler,  Pelin Akil Altan, Melis Babadağ, İsmail Filiz, Gülcan Arslan, Devrim Evin, Caner Topçu ve Bahadır Yenişehirlioğlu’nun yer aldığı, çekimleri Antalya, Marmaris ve İstanbul’da devam eden dizi her Perşembe 20.00’de TRT 1 ekranlarında!
 

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TRT 1
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