Barış Akarsu Merhaba filminin Zeynep'i Almila Ada hakkında araştırmalar hız kazandı.

Peki Barış Akarsu "Merhaba" filminin Zeynep'i Almila Ada kimdir? Almila Ada kaç yaşında ve nereli? İşte merak edilenler...

ALMİLA ADA KİMDİR?

4 Ağustos 1994 İstanbul doğumlu Almila Ada 28 yaşındadır. Küçük yaşlarda bale eğitimi aldı. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda bir süre bale ve piyano dersleri aldı. Ardından Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde tam zamanlı olarak bale eğitimini tamamlayıp sahne sanatları üzerine eğitim almak için Londra'ya gitti.

2021'de Menajerimi Ara dizisinde Merve rolünü oynadı. Yenilmezler: Ultron Çağı filminde Scarlett Johansson'un küçüklüğünü canlandıracak bir balerin aranması üzerine seçmelere katıldı ve kazandı. Bir sezon Kaderimin Yazıldığı Gün dizisinde oynadı. Diksiyon dersi de alan Ada Kırgın Çiçekler, Adı Efsane adlı dizilerde rol aldı.

2020 yılında Perihan Savaş ve Yağmur Ün'le beraber rol aldığı The Strange Story of a Shining Pearl adlı kısa film ABD'de düzenlenen Queen Palm International Film Festivali'nde 'En İyi Sinematografi', 'En İyi Kısa Film' ve 'En İyi Müzik' dallarında 3 farklı ödül kazandı.



