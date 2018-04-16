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Barış Arduç ile Gupse Özay ayrıldı mı?

MAGAZİN HABERLERİ  | 16.04.2018 13:40 | Son Güncelleme

1 aydır Tayland'da dövüş kampında olan Barış Arduç ve Gupse Özay'ın ilişkileri bitiyor mu?

Barış Arduç ile Gupse Özay ayrıldı mı?

Deliha filminin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Gupse Özay ile Barış Arduç'un bir kez daha ayrıldığı iddia ediliyor. Peki gerçekten Barış Arduç ile 4 yıllık oyuncu sevgilisi Gupse Özay arasında ciddi bir sorun mu var?

Barış Arduç'un 3 haftalık Tayland'da bulunan dövüş kampına gitmesi ve sevgilisi Gupse Özay'ı yanında götürmemesi dedikodu kazanını yeniden kaynattı.

Her yıl düzenli olarak ortaya çıkan özellikle Barış Arduç'un fan gruplarının sosyal medyada yaydıkları 'Ayrıldılar' dedikoduları bu sefer gerçek mi oluyor?

Çift için en son çıkan ayrılık dedikoduları Barış Arduç'un Elçin Sangu ile birlikte oynadıkları Mutluluk Zamanı filminin setinde yakınlaştığı haberleriydi. Gupse Özay bu iddiaları Deliha 2 filminin galasında yalanlarken sevgilisini Elçin Sangu'ya çok yakıştırdığını söylemişti.

Barış Arduç ile Gupse Özay çifti en son Arduç'un ağabeyi Onur Arduç ile yengesi Özge Arduç'un ilk bebekleri Aslan'ı kucaklarına aldığı hastanede görüntülenmişti.

Barış Arduç tam 1 aydır Türkiye'de değil. Gupse Özay'ın ise son günlerde Barış Arduç'la birlikte baktıkları köpeklerini paylaşması dikkat çekiyor.

İki ünlü ismin haklarında ortaya çıkan ayrılık dedikodularına ne diyecekleri merak ediliyor.

''ÖZGÜR DEĞİLİM''

Elle dergisinin Nisan sayısına röportaj veren Barış Arduç şöyle konuşmuştu:

''Hayranlarımdan gördüğüm ilgiden memnunum. 'Çok bunalıyorum' gibi şımarıklıklara girmeyeceğim ama eskisi kadar özgür de değilim. Zaten hayatım spor salonu ve evden ibaret. Tek hedefim; iyi bir adam olmak ve etrafımı mutlu etmek.''

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Barış Arduç gupse özüay

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