Barış Arduç’un yaz pozu sosyal medyayı salladı! Kasları olay oldu

'Deliha' film setinde başlayan arkadaşlıkları aşka dönüşen Gupse Özay ve Barış Arduç çifti, 2020 Temmuz'unda dünyaevine girdi. Ünlü çift, mutlu evliliklerini Jan Asya adındaki kızlarıyla taçlandırdı.

Geçtiğimiz günlerde Eda Ece ve Buğrahan Tuncer'in düğününe katılan ünlü çift neşeli halleriyle dikkat çekti. Barış Arduç son olarak Instagram sayfasından yayınladığı yaz pozlarıyla çok konuşuldu.

Teknede çektirdiği kareleri paylaşan ünlü oyuncunun kas şovu beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Barış Arduç’un son paylaşımına; 'Bu gülüş bu kaslar', 'Özüne dönüyor aşk adam', 'Adam gençleşti resmen' gibi yorumlar yapıldı.

9 Ekim 1987 tarihinde İsviçre'de doğan Barış Arduç Türk dizi ve sinema oyuncusu. Aktif olarak yüzme, dalgıçlık, futbol, basketbol, hentbol gibi spor dallarıyla uğraşmasının yanı sıra Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu'na bağlı olarak Şile 'de 8 yıl cankurtaranlık yaptı.

Daha sonra tiyatro sanatçısı Ayla Algan ile tanışıp Ekol Drama'da oyunculuk eğitimi aldı. Sadri Alışık Tiyatrosu'nda teatral eğitimine katıldı ve profesyonel oyunculuğa adım attı.

İlk olarak Küçük Hanımefendi (2011), Dinle Sevgili (2011), Pis Yedili (2011) gibi dizilerde rol aldıktan sonra Benim İçin Üzülme (2012), Bugünün Saraylısı (2013-14) ve Racon: Ailem İçin (20 15) gibi dizilerde rol aldı.

Kendisine şimdiki popülerliğini kazandıran Kiralık Aşk (2015) adlı dizide yer aldı.



