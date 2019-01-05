Barış Arduç ve Burcu Biricik Kuzgun'da hangi rolde oynuyor? İşte Kuzgun dizisi konusu!

Ay Yapım'ın iddalı dizisi Kuzgun'da nefes kesici bir aşk hikayesinin anlatılacak .Dizinin senaryosunu Emmy ödüllü 'Kara Sevda' dizisini de kaleme alan Burcu Görgün Toptaş ile Özlem Yılmaz'ın yazıyor, yönetmen koltuğunda ise Bahadır İnce oturacak. Görüntü yönetmenliğini Aras Demiray'ın üstlendiği iddialı dizinin çekimleri Ürgüp sahneleriyle başlayacak.

Kiralık Aşk dizisiyle yıldızı parlayan Barış Arduç yeni yılda iddialı bir diziyle ekrana dönmeye hazırlanıyor. Ocak ayının sonunda Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan, başrollerinde Barış Arduç ve Burcu Biricik'in yer alacağı, Ay Yapım imzalı ''Kuzgun'' dizisinin hazırlıkları devam ediyor.

BARIŞ ARDUÇ VE BURCU BİRİCİK HANGİ ROLDE OYNUYOR?

Barış Arduç dizide polis olan babası Yusuf Cebeci'nin intikamını almak için 20 yıl bekleyen 'Kuzgun' karakterine hayat verecek.

Kuzgun, çocuk yaşlarda ailesinden koparıldıktan sonra 'Akça' adıyla başka bir kimlikle yaşamıştır. Korumalık yapan Kuzgun, babasının ve yaşayamadığı çocukluğunun intikamını almak için İstanbul'a dönmeye karar verir.

Güçlü hikâyesiyle dikkat çeken dizide Burcu Biricik ise Kuzgun'un çocukluk aşkı Dila Bilgin'e hayat verecek. Avukatlık yapan Dila ile Kuzgun'un yolları yıllar sonra yeniden kesişecek. Aksiyon sahneleriyle dikkat çekecek olan dizide sık sık Dila ve Kuzgun'un çocukluk yıllarına da yer verilecek.



