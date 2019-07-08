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Barış Atay, Ekrem İmamoğlu tablosuna tepki gösterdi!

MAGAZİN HABERLERİ  | 08.07.2019 14:32 | Son Güncelleme

Oyuncu kimliği dışında milletvekili kimliği de bulunan Barış Atay, sosyal medya hesabından Ekrem İmamoğlu ve Mustafa Kemal Atatürk'ün yüzlerinin birleştirilerek yapıldığı bir tabloya isyan etti.

Barış Atay, Ekrem İmamoğlu tablosuna tepki gösterdi!

Atay, sosyal medyada paylaşılan Ekrem İmamoğlu ve Atatürk portrelerinin birleştirilmesiyle yapılan tabloya tepki gösterdi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun portresiyle, Mustafa Kemal Atatürk’ün portresi aynı tabloda birleştirildi. Sosyal medyada paylaşıma sokulan tablonun fotoğrafı kimi kesimlerce beğenilirken, kimi kesimler de tepki gösterdi.

“BİR ŞEYİ DE ABARTMAYIN ARKADAŞ YA...”

Barış Atay da tepki gösteren kişiler arasında. Fotoğrafı Twitter hesabından paylaşan Atay, “Bir şeyi de abartmayın arkadaş ya..”ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Barış Atay Ekrem İmamoğlu

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