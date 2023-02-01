Barış Manço kimdir, neden öldü? Barış Abi'nin 50 yıllık vasiyeti açıklandı!

Barış Manço, yaşamı boyunca, Anadolu rock ve pop şarkıcısı, besteci, söz yazarı ve televizyon programcısı olarak karşımıza çıktı. Sanatçı, ölümünün 24'üncü yılında sevenleri tarafından anılıyor. Manço'yu anma etkinlikleri kapsamında, sanatçının Moda’daki evi bu yıl da ziyarete açık olacak. Ayrıca Barış Manço Vapuru, 5 Şubat'ta sanatçının sevenlerini ağırlayacak. Barış Manço kimdir, neden öldü? Vasiyetinde neler yazıyor? İşte detaylar...

BARIŞ MANÇO KİMDİR? NEDEN ÖLDÜ?

Barış Manço 2 Ocak 1943 Üsküdar doğumludur. 1 Şubat 1999'da aramızdan ayrılmıştır. Türk sanatçı; aranjör, şarkıcı, besteci, söz yazarı, TV programı yapımcısı ve sunucusu, köşe yazarı, Devlet Sanatçısı ve kültür elçisi olarak yaşamı boyunca devamlı üretmiştir. Türkiye'de rock müziğin öncülerinden, Anadolu Rock türünün kurucuları arasında sayılır. Bestelediği 200'ün üzerindeki şarkısı, kendisine on iki altın ve bir platin albüm ve kaset ödülü kazandırdı.

Bu şarkıların bir bölümü daha sonra Arapça, Bulgarca, Felemenkçe, Almanca, Fransızca, İbranice, İngilizce, Japonca ve Yunanca olarak yorumlandı. Hazırladığı televizyon programıyla Dünya'nın pek çok ülkesine gitmiş, bu nedenle "Barış Çelebi" olarak adlandırılmıştır. 1991 yılında Türkiye Cumhuriyeti Devlet Sanatçısı unvanına layık görüldü.

1 Şubat 1999 tarihinde, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu, kaldırıldığı Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde aynı gece ölmüştür.

50 YILLIK VASİYET!

Anma günü kapsamında AA'ya açıklamalarda bulunan Barış Manço'nun eşi Lale Manço Ahıskalı, sanatçının yıllar önce dile getirdiği bir vasiyetini paylaştı. Barış Manço’nun 50 yıl önce Cumhuriyetin 100. yılına özel bestelelediği eseri yeniden gündeme geldi. Manço’nun eşi Lale Manço Ahıskalı, bu eserin sahnelenmesini ‘vasiyet’ olarak kabul ettiklerini söyledi.

Manço’nun ‘2023’ eserinin çok enteresan bir beste olduğuna dikkat çeken Lale Manço, “Türkiye Cumhuriyeti’nin 2023’teki yani 100. yılına atfedilerek yazılmış bir metin ve onun Türkiye Cumhuriyeti’ne inancını, onun gücüne ve nasıl ayakta duracağına inandığını gösteriyor. Çok etkileyici bir metin olduğunu düşünüyorum. Ben 2023’te 80 yaşında olacağım. O zaman belki Doğukan’ın kolunda sahneye çıkacağım ve 2023 bestemi bir senfoni orkestrası eşliğinde icra edeceğim’ diyordu. Bu bizim vasiyet olarak kabul ettiğimiz bir şey ve yerine getirilmesi gereken bir emir diye kabul ediyoruz ve bunu mutlaka gerçekleştireceğiz. Barış Manço’yu 2023’te mutlaka sahneye çıkaracağız ve senfoni eşliğinde 2023’te dinleyeceğiz.” şeklinde konuştu.

