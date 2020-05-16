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Barış Manço'nun ağabeyi Savaş Manço hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2020 09:13 | Son Güncelleme

Barış Manço'nun ağabeyi Savaş Manço hayatını kaybetti. Üzücü olayı Barış Manço’nun oğlu Doğukan Manço, Twitter hesabından duyurdu.

Barış Manço'nun ağabeyi Savaş Manço hayatını kaybetti

Sanatçı Barış Manço'nun ağabeyi Savaş Manço pankreas kanserine yenik düştü ve hayatını kaybetti. Manço'nun vefat haberini Barış Manço'nun oğlu Doğukan Manço, Twitter hesabından duyurdu.

Barış Manço da 1999 yılında evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayata gözlerini yummuştu.

Doğukan Manço, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Babamızın ağabeyi, amcamız (Savaş Manço) Pankreas kanseri olması sonucu hakkı rahmetine kavuşmuştur.


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