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  4. Barış Murat Yağcı'dan yeni paylaşım! 'Yarışma boyunca nedenini bilmediğim...'

Barış Murat Yağcı'dan yeni paylaşım! 'Yarışma boyunca nedenini bilmediğim...'

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2020 10:32 | Son Güncelleme

Survivor 2020'de finale kalmayı başaran Barış Murat Yağcı, yarışmada uzayan saç ve sakallarını kestirerek yeni imajını Instagram hesabından paylaşmış olay olmuştu. Barış son paylaşımında ise fanlarına teşekkür etti.

Barış Murat Yağcı'dan yeni paylaşım! 'Yarışma boyunca nedenini bilmediğim...'

Survivor 2020'de finale kalmayı başaran Barış Murat Yağcı yeni bir paylaşımda bulundu. Barış Murat Yağcı herkese teşekkür ettiği paylaşımında şunları söyledi:

"Survivor’dan önce çekirdek bir aileye sahiptim. Yarışma boyunca nedenini bilmediğim bir sorumluluk ve yük taşıdım. Finalin ardından anladım ki sevgi dolu dev gibi bir ailem olmuş ve sorumluluğumun sebebi onlarmış. Yarışma boyunca hep kendim olmaya çalıştım ve beni destekleyen insanları mahcup etmemek için her gün sabrettim, dayandım ve mücadelemi asla bırakmadım.

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Şimdi görüyorum ki, birlikte çok şey başarmış ve tarih yazmışız. Daha çok tarihler yazacağız, bizim hikayemiz yeni başlıyor.
İyi ki varsınız benim kocaman ailem. Sizi çok seven minik zürafanız."

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Ne çirkin herif itici pis
yaa bu adam kim kii hergun haber yapılıyor...Bizene bu insanlardan geçen sene yada 2 sene önce survivor şampiyonu kim desen bilen hatırlayan olmaz bu insanlarda geçici şöhret maalesef..
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