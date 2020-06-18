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Barış Murat Yağcı içini döktü! Elif itirafı: Evleneceksem...

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2020 14:28 | Son Güncelleme

Survivor finale yaklaşırken yarışmacıların hikayeleri de merak konusu oluyor. Survivor 2020'nin son bölümünde Barış Murat Yağcı'nın açıklamaları geceye damga vurdu. Yağcı'nın Elif itirafı olay oldu.

‘Survivor 2020’nin 17 Haziran Çarşamba akşamı yayınlanan bölümüne, şampiyonluğun favori isimleri arasında gösterilen Barış Murat Yağcı’nın açıklamaları damga vurdu.

Acun Ilıcalı, büyük SMS konseyinde, yarışmacılara teker teker fikirlerini sordu. Söz sırası Barış Murat Yağcı'ya geldiğinde, 29 yaşındaki oyuncu resmen içini döktü.

Survivor 2020'de zaman zaman sessiz kaldığı için eleştirilen ve bu nedenle arkadaşları tarafından tepki gören Barış, hayat hikâyesini enine boyuna anlattı.

'Bir çocukluk yaram vardı...'

"İnsanlara kolay güvenebilen, kolay açılabilen biri değilim" diyen Barış Murat Yağcı açıklamasında şunları söyledi: Daha önce yaşadığım birkaç olay vardı. Basketbolu bırakma sebebim yaşadığım bir sağlık sorunuydu. Bir daha hayatım boyunca bir şey yapamayacağımı düşündüm. Sonrasında modellik yapmak için yurt dışına çıkmıştım, üç sene yurt dışında yaşadım.
Yurt dışında yaşadığım süreçte annem 4 kere kansere yakalandı ve her defasında bunu yenmeyi başardı. Türkiye'ye temelli dönüş yapmak zorunda kaldım. Bir şekilde dizi sektörüne girdim. Elle tutulur birkaç iş yaptım ama hiçbir zaman ünlü bir birey olmadım, hatta kendimi hiçbir zaman ünlü olarak nitelendirmedim.
Siz beni ünlüler takımına aldınız, ama kendi tercihimle gönüllüler takımına geçip gerçek Barış'ı bulma yolunda önemli bir adım attım. Sonrasında yaşananlar zaten beni gerçek Barış Murat Yağcı ile tanıştırdı.

ANNEMİ KAYBETME RİSKİM VARDI

ANNEMİ KAYBETME RİSKİM VARDI
Survivor hiçbir zaman birisinin basamak yeri olamaz, başlangıç yeri olabilir. Kendimde bunu da gözlemledim. Kız kardeşimin doğumunda annemi kaybetme riskim vardı. O günden sonra bir çocukluk yaram vardı. İnsanlara güven, konuşma ve açılma kısmında eksik kaldığım doğrudur ama zamanla bunları elimden geldiği kadar telafi ettim.
Gerçek yaşantımda kimse beni eleştirmedi, herkes olumlu şeyler söylediği için gerçek kimliğimi bulamadım. Bu yarışma sayesinde, beni eleştiren insanlar sayesinde gerçek kimliğimi buldum.
Bugüne kadar bana destek olan herkesten Allah razı olsun. Elimden gelen performansı yapmaya çalışıyorum. Bir sakatlığım vardı, hala da var. Performansım bundan sonra iyi olmayabilir, beni geçmişle hatırlasınlar. herkesin ellerinden öpüyorum."
Barış Murat Yağcı, Cemal Can Canseven hakkında ise şunları söyledi:
"Bence içimizdeki süper kahraman. Cemal Can'ın vicdanı, karakteri ve iyi niyetinden kimsenin şüphesi yoktur. O kadar dürüst ve efendi ki bence her şeyin en iyisini hak ediyor."
Ünlü oyuncu, Elif Yıldırım Gören hakkında ise "İlk gün tanıdığım Elif kimse, geçen sürede kendini hep aynı şekilde korudu. Bir hayat kuracaksam umarım Elif karakterinde ve onun gibi anaç birisiyle, anne duygusu çok yüksek, karakterli ve ayaklarının üzerinde durabilen bir kişilikle evlenme fırsatına erişirim" sözleri dikkat çekti.
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