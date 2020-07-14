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Barış Murat Yağcı kimdir? Survivor finalisti Barış hangi dizilerde oynadı? İşte Survivor Barış Murat Yağcı'nın hayat hikayesi

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Barış Murat Yağcı kimdir? Survivor finalisti Barış hangi dizilerde oynadı? İşte Survivor Barış Murat Yağcı'nın hayat hikayesi

Survivor 2020'nin iki finalistinden biri Barış Murat Yağcı oldu. Survivor'daki başarılı performansıyla dikkat çeken Barış Murat Yağcı, İstanbul'daki finalin ilk gününde sms oylaması sonucunda Cemal Can ile birlikte büyük finale kaldı. Oyunculuk kariyeriyle de tanınan Survivor Barış, 8 hafta sms birincisi olarak de rekor kırmıştı. Peki Barış Murat Yağcı kimdir, kaç yaşında ve nereli? Survivor Barış hangi dizilerde rol aldı? İşte Survivor Barış Murat Yağcı'nın hayat hikayesi ve merak edilenler.

Survivor 2020'de ünlüler takımından katılan Barış Murat Yağcı, 5 aylık Dominik macerasında parkurlardaki başarısının yanı sıra karakteriyle de beğeni topladı. Survivor 2020'nin 14 Temmuz Salı İstanbul'da yapılacak olan finalinde Cemal Can ile şampiyonluk için yarışacak olan Barış, Dominik'teki sms oylamalarında ise uzun süre birinciliği kimseye kaptırmadı. Oyunculuk kariyeri ile de dikkat çeken Barış Murat Yağcı, Şevkat Yerimdar’da hayat verdiği karakter ile büyük beğeni toplamıştı. İşte Survivor finalisti Barış hakkında bilgiler ve kendi ağzından hayat hikayesi.

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SURVIVOR BARIŞ MURAT YAĞCI'NIN AĞZINDA HAYAT HİKAYESİ

Survivor finalisti Barış Murat Yağcı, yarışmada geçtiğimiz haftalarda hayat hikayesini anlatmıştı. Yaşamından önemli anları anlatan Barış "İnsanlara kolay güvenebilen, kolay açılabilen biri değilim. Daha önce yaşadığım birkaç olay vardı. Basketbolu bırakma sebebim yaşadığım bir sağlık sorunuydu. Bir daha hayatım boyunca bir şey yapamayacağımı düşündüm. Sonrasında modellik yapmak için yurt dışına çıkmıştım, üç sene yurt dışında yaşadım" ifadelerini kullanmıştı.

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İşte Survivor Barış Murat Yağcı'nın açıklamalarından satırbaşları:

"HİÇBİR ZAMAN ÜNLÜ BİREY OLMADIM"

Yurt dışında yaşadığım süreçte annem 4 kere kansere yakalandı ve her defasında bunu yenmeyi başardı. Türkiye'ye temelli dönüş yapmak zorunda kaldım. Bir şekilde dizi sektörüne girdim. Elle tutulur birkaç iş yaptım ama hiçbir zaman ünlü bir birey olmadım, hatta kendimi hiçbir zaman ünlü olarak nitelendirmedim. Siz beni ünlüler takımına aldınız, ama kendi tercihimle gönüllüler takımına geçip gerçek Barış'ı bulma yolunda önemli bir adım attım. Sonrasında yaşananlar zaten beni gerçek Barış Murat Yağcı ile tanıştırdı.

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"ANNEMİ KAYBETME RİSKİM VARDI"

Survivor hiçbir zaman birisinin basamak yeri olamaz, başlangıç yeri olabilir. Kendimde bunu da gözlemledim. Kız kardeşimin doğumunda annemi kaybetme riskim vardı. O günden sonra bir çocukluk yaram vardı. İnsanlara güven, konuşma ve açılma kısmında eksik kaldığım doğrudur ama zamanla bunları elimden geldiği kadar telafi ettim.
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"GERÇEK KİMLİĞİMİ BULDUM"

Gerçek yaşantımda kimse beni eleştirmedi, herkes olumlu şeyler söylediği için gerçek kimliğimi bulamadım. Bu yarışma sayesinde, beni eleştiren insanlar sayesinde gerçek kimliğimi buldum. Bugüne kadar bana destek olan herkesten Allah razı olsun. Elimden gelen performansı yapmaya çalışıyorum. Bir sakatlığım vardı, hala da var. Performansım bundan sonra iyi olmayabilir, beni geçmişle hatırlasınlar. Herkesin ellerinden öpüyorum."

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BARIŞ MURAT YAĞCI KİMDİR? İŞTE ROL ALDIĞI DİZİLER

Barış Murat Yağcı, 1991 yılında İzmir’de doğmuştur.
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Eğitimini Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde tamamladıktan sonra Anadolu Üniversitesi Spor Yönetimi bölümünde eğitimine ikinci kez devam etmektedir.

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Hayatının dönüm noktası olan Efes Pilsen Spor Klübünde profesyonel olarak basketbol oynamıştır.
Sakatlandıktan sonra basketbol hayatına veda etmek zorunda kalan Barış Murat Yağcı, bir dönem modellik yapmıştır.

Best Model of Turkey yarışmasına katıldı ve birinci seçildi. Yapımcıların dikkatini çekmeyi başardı ve oyunculuk eğitimi aldı.

İlk dizisi olan Kocamın Ailesi’yle oyunculuk kariyerine adım attı.

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Daha sonra Kiralık Aşk dizisinde Eymen karakterini canlandırdı ve yavaş yavaş tanınmaya başlandı. Son olarak Şevkat Yerimdar dizisinde Bora karakterini canlandırdı.

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