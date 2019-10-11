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Son dakika! Barış Pınarı Harekatı'ndan kahreden haber: 2 şehit, 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2019 12:27 | Son Güncelleme

Tel Rıfat'tan, Barış Pınarı Harekatı'nı yürüten Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına PKK/PYD terör örgütünce düzenlenen havanlı saldırıda 2 asker şehit oldu, 3 asker de yaralandı.

Son dakika! Barış Pınarı Harekatı'ndan kahreden haber: 2 şehit, 3 yaralı

Gaziantep Valiliği'nin açıklamasına göre, Barış Pınarı Harekatı'nı yürüten TSK unsurlarına Suriye'nin Tel Rıfat bölgesinde PKK/PYD terör örgütü tarafından havan saldırısı düzenlendi. Saldırıda 5 asker yaralandı. Yaralı askerler, Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı askerlerden Yunus Mermer (30) ile Abdulhamit Bilgen (30) tüm müdahalelere rağmen şehit düştü. 3 askerin tedavisi ise sürüyor.

Barış Pınarı Harekatı'nda 1 asker şehit oldu!Barış Pınarı Harekatı'nda 1 asker şehit oldu!

Şehitlerin cenazeleri otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.

TSK unsurlarına saldırı gerçekleştiren terör örgütü PKK/PYD mevzileri yoğun ateş altına alındı.

Kilis Valisi Recep Soytürk, 1’inci Hudut Alay Komutanı Piyade Kıdemli Albay Mehmet Cihanoğlu, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hasan Başaklıgil, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut ile askeri yetkililer hastaneye gelerek yarılıların sağlık durumu ile ilgili bilgi aldılar.

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Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Tel Rıfat TSK

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