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Bartu Küçükçağlayan'ın sahne tarzı sosyal medyanın diline düştü: "Devlet Bahçeli görmesin"

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
05.06.2024 09:15
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Başarılı kariyeri ve sahne tarzlarıyla adından söz ettiren Bartu Küçükçağlayan bu kez sahneye taytla çıktı. Küçükçağlayan'ın tarzı ve dansı sosyal medyada gündem oldu. Takipçileri tarafından şarkıcıya "Devlet Bahçeli görmesin" gibi yorumlar yapıldı. Bahçeli'nin geçtiğimiz günlerde Eurovision 1'incisi Nemo'nun giyim ve yaşam tarzıyla ilgili sözleri çok konuşulmuştu.

Yalan Dünya, Binbir Gece ve Jet Sosyete gibi projelerde oyunculuk kariyeriyle tanınan Küçükçağlayan, aynı zamanda müzik dünyasında da adından söz ettirmeyi başarıyor.

Ünlü isim, sahne performanslarıyla ve sahne tarzlarıyla çok konuşuluyor. Geçtiğimiz günlerde Küçükçağlayan, göz kalemiyle çektiği dikkat çekici makyajı ve siyah deri eteğiyle sahneye çıkması, sosyal medyanın diline düşmüştü.

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Ünlü şarkıcı bu kez yine sahne tarzı ile gündeme geldi. Sarı kabanı ve mavi taytıyla dikkat çeken şarkıcıya hayranları tarafından yorum yağdı.

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Ünlü ismin o anları sosyal medyada gündem olurken bazıları olumlu bazıları olumsuz yorum yaptı.

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Şarkıcıya takipçileri tarafından, "Devlet Bahçeli görmesin", "Tarzı hiç yakışmamış", "Bu ne ya renkli futbol topu gibi", "Bence muhteşem çok yakışmış" gibi yorumlar yapıldı.

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"MARJİNALLİĞİN DOZAJI KORKUNÇ DÜZEYDEDİR"

Eurovision yarışmasında İsviçre'yi temsil eden şarkıcı Nemo, ülkesine birincilik kazandırmıştı. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin, Nemo'nun giyim ve yaşam tarzıyla ilgili sözleri sonrası gündem olmuştu.

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Bahçeli, "Marjinalliğin dozajı korkunç düzeylerdedir. Batı'nın çürüyen toplum ve kültür yapısı adeta sahne almıştır. Birinci olan İsviçreli erkek sanatçının tüylü ceket, bol makyaj ve pembe saten etekle yarışmada boy göstermesi utanç verici bir yozlaşmanın teyidinden başka bir şey de değildir" demişti.

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