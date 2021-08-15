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Baş Belası 10. bölüm fragmanı! "Kendini ateşe atmayacaksın!"

15.08.2021 01:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Atv’nin sevilen yaz dizisi Baş Belası 10. Bölüm fragmanı yayınlandı. Başrollerini İrem Helvacıoğlu ve Seçkin Özdemir’in paylaştığı sevilen dizinin merakla beklenen 10. bölüm fragmanına, "Kendini ateşe atmayacaksın!" sözleri damga vurdu.

İrem Helvacıoğlu ve Seçkin Özdemir ikilisinin başrollerini paylaştığı Baş Belası dizisinin yeni bölümünden fragman yayınlandı. Baş Belası 10. bölüm fragmanına "Kendini ateşe atmayacaksın!" sözleri damga vurdu.

BAŞ BELASI 9. SON BÖLÜM

Ameliyata alınan Doruk yaşam savaşı verirken bu durumdan kendini sorumlu tutan İpek perişandır. İpek'i bu vicdan azabından kurtarmak isteyen Şahin'in sözleri ikilinin daha da yakınlaşmasını sağlar.

Nermin'i Doruk'un başında hastanede bırakan İpek ve Şahin, Umut'la birlikte şüpheli bir ölümü araştırmaya başlar. Bir uçurumun dibinde bulunan gencin ölümünün ardındaki sırları çözmek kolay olmayacaktır.

Şahin, savcı yardımcısı tarafından kendisine iletilen bilgiyi İpek'le paylaşır ve ikili bu ipucunun peşine düşer. 'Şebeke'ye ulaşmalarını sağlayacak bir iş insanının evine giden ikili, yaptıkları araştırmada yeni bir anahtar ele geçirir. Bu araştırmalarının sonunda Şahin'i şok edecek bir sonuç ortaya çıkacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
İrem Helvacıoğlu Seçkin Özdemir Baş Belası dizisi
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