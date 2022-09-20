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Başak Özel kimdir, neden öldü? Kurtlar Vadisi oyuncusu hayatını kaybetti! Başak Özel aslen nereli ve kaç yaşındaydı?

20.09.2022 16:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurtlar Vadisi, Umutsuz Ev Kadınları, Karadayı ve Anne gibi pek çok farklı yapımda rol alan oyuncu Başak Özel, 51 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü ismin ölüm haberini Oyuncular Sendikası, Twitter hesabı üzerinden duyurdu. Peki Başak Özel kimdir, neden öldü? Ünlü oyuncu hayatını kaybetti! Başak Özel aslen nereli ve kaç yaşındaydı? İşte merak edilenler...

Başak Özel kimdir, neden öldü? Kurtlar Vadisi oyuncusu hayatını kaybetti! Başak Özel aslen nereli ve kaç yaşındaydı?

Sanat hayatına Ankara Sanat Merkezi'nde aldığı tiyatro kurslarıyla başlayan Başak Özel, (51), hayatını kaybetti. Acı haberi Oyucular Sendikası, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Sendika paylaşımında "Meslektaşımız Başak Özel hayatını kaybetti. Ailesine ve tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Çok üzgünüz. Başımız sağ olsun." dedi.

BAŞAK ÖZEL KİMDİR?

Başak Özel, daha önce 'Melekler Adası', 'Sinsiran: Yasak Aşk',' Kolpaçino: Bomba' ,'Umutsuz Ev Kadınları', ' Karadayı' ve 'Anne' gibi yapımlarda izleyici karşısına çıkmıştı."

Başak Özel, 22 Mart 1971 senesinde İstanbul’da dünyaya geldi. Ankara Sanat Merkezi’nde tiyatro eğitimleri alan Başak Özel, Ankara Sanat Tiyatrosu ve Ali Hünal Kabare Tiyatrosu'nda oynadığı roller ile oyunculuk deneyimi kazandı.

Ankara Halk Tiyatrosu ve Ankara Ekin Tiyatrosu’nda görev yapan Başak Özel, ÇASOD üyesidir. Tiyatro dışında sinema ve dizilerde de rol alan Özel; 'Pembe Patikler', 'Kurtlar Vadisi', 'Toprağa Kan Düştü', 'Ihlamurlar Altında' ve 'Kara İnci' gibi yapımlarda rol aldı. Başak Özel, 26 Mayıs 2017 tarihinde vizyona gire 'Sinsiran: Yasak Aşk' adlı korku filminde 'Feriha' karakterini oynadı.

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Başak Özel
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