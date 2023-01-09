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Başarı zıt anlamlısı nedir? Başarının zıt anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

07.01.2023 17:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe kelime sayısı ve dil bilgisi açısından oldukça zengin olan dillerden biridir. Kendimizi farklı kelimelerle ifade etmemize imkân sunan dilimiz, dil bilgisi kuralları açısından da oldukça geniş bir birikime sahiptir. Dilimizde eş ve zıt anlamlı kelimelerin kullanımı oldukça yaygındır. Genel olarak neredeyse her kelimenin eş anlamlısı bulunsa da hemen hemen her kelimenin zıt anlamlısı yoktur. Zıt anlamlılık daha dar bir kapsam alanına sahiptir. Peki, başarı kelimesinin zıt anlamlısı nedir?

Başarı zıt anlamlısı nedir? Başarının zıt anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Tarih içinde incelendiğinde var olan toplumların birbirlerini etkilediği görülmüştür. Toplumlar birbirlerini dil, din ve kültürel açılardan etkileyebilir. Dil açısından birbirleri ile etkileşim hâlinde olan toplumlar, birbirleri ile kelime alışverişinde bulunurlar. Türkçe, farklı kökenli kelimeler açısından oldukça zengin bir dil olmasının yanı sıra azımsanmayacak kadar Türkçe kökenli kelimeye sahiptir. Başarı sözcüğü ise Türkçe kökenli kelimelerden birisidir. Başarı sözcüğü oldukça yaygın kullanıma sahip, cümle içinde sıklıkla kullanılan bir sözcüktür. Başarı kelimesinin TDK’ye göre anlamı şu şekildedir:

  • Başarma işi, muvaffakiyet
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Başarı kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük nedir?

Başarı kelimesi günlük konuşma dili içerisinde oldukça yaygın kullanılan bir sözcüktür. Genel olarak olumlu anlamlarda kullanılan başarı sözcüğü, başarma işi anlamına gelir. Bir kelimenin karşıtı bir anlam ifade etmek istediğimizde kelimenin zıt anlamlısını kullanmamız gerekir. Zıt anlamlı kelimeler ile olumsuzluk aynı anlama gelmez.

Başarı kelimesinin karşıtı bir anlam ifade etmek istediğimizde başarı zıt anlamlısı olan kelimeyi kullanmamız gerekir. Başarı kelimesinin zıt anlamı olan sözcük olarak "başarısız" kelimesinin kullanılması yanlıştır. Başarının zıt anlamlısı olarak "fiyasko" kelimesi kullanılır ancak Türk Dil Kurumu başarı zıt anlamlısı olarak herhangi bir kelime belirtmemiştir.

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Başarının zıt anlamlıları ile örnek cümleler neler olabilir?

Başarı kelimesinin zıt anlamlısı olarak fiyasko kelimesi kullanılsa da TDK herhangi bir kelime belirtmemiştir. Başarı ve başarının zıt anlamlısı olarak kullanılan kelimeyle örnek cümleler.

  • Yaptığımız işlerle ilgili gerekli özeni göstermezsek bir fiyasko ile karşılaşmamanız kaçınılmazdır.
  • Sahneye çıkan oyuncu tüm ezberini unuttu, hepsi tam bir fiyaskoydu.
  • Bu işteki başarısının asıl nedeni yetiştiği ailenin iyi bir eğitime sahip olmasıydı.
  • Elde ettiği başarılar onu kötü bir insana dönüştürmüştü.
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