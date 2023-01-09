Başarı zıt anlamlısı nedir? Başarının zıt anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Tarih içinde incelendiğinde var olan toplumların birbirlerini etkilediği görülmüştür. Toplumlar birbirlerini dil, din ve kültürel açılardan etkileyebilir. Dil açısından birbirleri ile etkileşim hâlinde olan toplumlar, birbirleri ile kelime alışverişinde bulunurlar. Türkçe, farklı kökenli kelimeler açısından oldukça zengin bir dil olmasının yanı sıra azımsanmayacak kadar Türkçe kökenli kelimeye sahiptir. Başarı sözcüğü ise Türkçe kökenli kelimelerden birisidir. Başarı sözcüğü oldukça yaygın kullanıma sahip, cümle içinde sıklıkla kullanılan bir sözcüktür. Başarı kelimesinin TDK’ye göre anlamı şu şekildedir:

Başarma işi, muvaffakiyet

Başarı kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük nedir?

Başarı kelimesi günlük konuşma dili içerisinde oldukça yaygın kullanılan bir sözcüktür. Genel olarak olumlu anlamlarda kullanılan başarı sözcüğü, başarma işi anlamına gelir. Bir kelimenin karşıtı bir anlam ifade etmek istediğimizde kelimenin zıt anlamlısını kullanmamız gerekir. Zıt anlamlı kelimeler ile olumsuzluk aynı anlama gelmez.

Başarı kelimesinin karşıtı bir anlam ifade etmek istediğimizde başarı zıt anlamlısı olan kelimeyi kullanmamız gerekir. Başarı kelimesinin zıt anlamı olan sözcük olarak "başarısız" kelimesinin kullanılması yanlıştır. Başarının zıt anlamlısı olarak "fiyasko" kelimesi kullanılır ancak Türk Dil Kurumu başarı zıt anlamlısı olarak herhangi bir kelime belirtmemiştir.

Başarının zıt anlamlıları ile örnek cümleler neler olabilir?

Başarı kelimesinin zıt anlamlısı olarak fiyasko kelimesi kullanılsa da TDK herhangi bir kelime belirtmemiştir. Başarı ve başarının zıt anlamlısı olarak kullanılan kelimeyle örnek cümleler.