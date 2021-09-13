Başarılı spiker Nazlı Çelik’in boyu kadar kızı olduğunu biliyor muydunuz?

Nazlı Çelik tam 15 yıldır Star TV ekranlarında boy gösteriyor. Tecrübeli spiker özel hayatıyla da epey dikkat çekerken kolyesinden tutun da giydiği kıyafetlere kadar hep merak ediliyor. Ekranlarda 15 yaş alan Çelik’in güzelliğini hep koruması ise gündemden düşmüyor. Bir de başarılı spikerin boyunda kızı olduğunu duyanlar şaşkınlığını gizleyemiyor. İşte Nazlı Çelik’in kızı…

NAZLI ÇELİK’İN BOYU KADAR KIZI OLDUĞUNU BİLİYOR MUYDUNUZ?

44 yaşındaki başarılı spiker Nazlı Çelik, uzun yıllardır ekran tecrübesi bulunan bir isim. Bu kadar çok ekranlarda olması hayatının izleyici tarafından merak edilmesini de kaçınılmaz kılıyor. İki kere evlenen Çelik, ilk evliliğini Burak Öztarhan ile yaptı ve bu evliliğinden Kayra adında bir kızı oldu. Kızını görenler şaşkınlığını gizleyemiyor. Nazlı Çelik’in boyuna gelen kızı, başarılı spiker “hiç yaşlanmıyor mu” sorularını da beraberinde getiriyor.

İşte Nazlı Çelik’in kızı…

NAZLI ÇELİK KİMDİR?

Doğuş Holding'in yöneticilerinden Yücel ve Semra Çelik'in kızı olan Nazlı Çelik, 1977 doğumludur. İlk ve ortaöğrenimini İstanbul'da, lise eğitimini ise İsviçre'de bir yatılı okulda tamamladı. ABD'nin Boston şehrinde Emerson College'da hem televizyon hem psikoloji alanında eğitim gördü. 1999 yılında Türkiye'ye döndü. NTV Haber'de polis adliye muhabirliği yaptı. 2002 yılında Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığının davetlisi olarak Beyaz Saray ve Pentagon gezilerini içeren bir eğitim gördü. 2005 yılında Erdoğan Aktaş'la beraber Kenan Işık döneminde Star TV'ye geçti ve 2006 yılından beri Star Haber'i sunuyor. 2008 yılında Uğur Dündar'ın Star Haber'i sunduğu kısa zamanda muhabirlik yapmıştır. Ardından Murat Çelik Star TV'den ayrıldıktan sonra muhabirliği bıraktı ve Hafta Sonu Haberleri sundu. 2011 yılında Uğur Dündar, Star Haber'i bıraktıktan sonra hafta içi haberciliğine geri döndü.

2014 yılında güvenlik güçlerine taş atarken çekilen görüntüleriyle görüntülenen HDP milletvekili Aysel Tuğluk'u eleştirmiştir.16 Mart 2016 tarihinde Mardin, Nusaybin'e gitti. Olayları yaşayarak anlattıBu olayların ardından Nisan'ın başında Hakkâri, Yüksekova'ya gitti. O bölgede yaşananları da haber yaptı.

Yine Nazlı Çelik'e Hakkâri-Yüksekova'daki haberinden sonra Halkların Demokratik Partisi (HDP) Hakkâri Milletvekili Abdullah Zeydan tepki göstermiş, Zeydan, Çelik'e "Kan üzerinden reyting" suçlamasında bulunmuş, Çelik, bu suçlamalara "Bu görüntüdeki yer, Hollywood'da film seti değil. Asker ve polisler de figüran değil. Çevredeki binaların üzerindeki delikler de matkap deliği değil. Onlarca şehidin verildiği, pek çok teröristin öldürüldüğü Yüksekova'nın ta kendisi." diyerek cevap vermiştir.

NAZLI ÇELİK EVLİ Mİ?

1999 yılında Burak Öztarhan ile evlendi ve 2012 yılında boşandı. Ardından 14 Şubat 2015 tarihinde Serdar Bilgili ile Madrid'de evlenmiş 6 ay sonra boşanmıştır.



