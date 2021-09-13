MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Başarılı spiker Nazlı Çelik’in boyu kadar kızı olduğunu biliyor muydunuz?

Başarılı spiker Nazlı Çelik’in boyu kadar kızı olduğunu biliyor muydunuz?

13.09.2021 13:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2006 yılından beri Star TV ekranlarında akşam haberlerini sunan Nazlı Çelik, başarılı kariyeriyle dikkat çeken bir isim. Herkesin özel hayatını çok merak ettiği Çelik’in boyunda kızı olduğunu biliyor muydunuz?

Başarılı spiker Nazlı Çelik’in boyu kadar kızı olduğunu biliyor muydunuz?

Nazlı Çelik tam 15 yıldır Star TV ekranlarında boy gösteriyor. Tecrübeli spiker özel hayatıyla da epey dikkat çekerken kolyesinden tutun da giydiği kıyafetlere kadar hep merak ediliyor. Ekranlarda 15 yaş alan Çelik’in güzelliğini hep koruması ise gündemden düşmüyor. Bir de başarılı spikerin boyunda kızı olduğunu duyanlar şaşkınlığını gizleyemiyor. İşte Nazlı Çelik’in kızı…

NAZLI ÇELİK’İN BOYU KADAR KIZI OLDUĞUNU BİLİYOR MUYDUNUZ?

44 yaşındaki başarılı spiker Nazlı Çelik, uzun yıllardır ekran tecrübesi bulunan bir isim. Bu kadar çok ekranlarda olması hayatının izleyici tarafından merak edilmesini de kaçınılmaz kılıyor. İki kere evlenen Çelik, ilk evliliğini Burak Öztarhan ile yaptı ve bu evliliğinden Kayra adında bir kızı oldu. Kızını görenler şaşkınlığını gizleyemiyor. Nazlı Çelik’in boyuna gelen kızı, başarılı spiker “hiç yaşlanmıyor mu” sorularını da beraberinde getiriyor.

İşte Nazlı Çelik’in kızı…

Başarılı spiker Nazlı Çelik’in boyu kadar kızı olduğunu biliyor muydunuz?

Başarılı spiker Nazlı Çelik’in boyu kadar kızı olduğunu biliyor muydunuz?

NAZLI ÇELİK KİMDİR?

Doğuş Holding'in yöneticilerinden Yücel ve Semra Çelik'in kızı olan Nazlı Çelik, 1977 doğumludur. İlk ve ortaöğrenimini İstanbul'da, lise eğitimini ise İsviçre'de bir yatılı okulda tamamladı. ABD'nin Boston şehrinde Emerson College'da hem televizyon hem psikoloji alanında eğitim gördü. 1999 yılında Türkiye'ye döndü. NTV Haber'de polis adliye muhabirliği yaptı. 2002 yılında Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığının davetlisi olarak Beyaz Saray ve Pentagon gezilerini içeren bir eğitim gördü. 2005 yılında Erdoğan Aktaş'la beraber Kenan Işık döneminde Star TV'ye geçti ve 2006 yılından beri Star Haber'i sunuyor. 2008 yılında Uğur Dündar'ın Star Haber'i sunduğu kısa zamanda muhabirlik yapmıştır. Ardından Murat Çelik Star TV'den ayrıldıktan sonra muhabirliği bıraktı ve Hafta Sonu Haberleri sundu. 2011 yılında Uğur Dündar, Star Haber'i bıraktıktan sonra hafta içi haberciliğine geri döndü.

2014 yılında güvenlik güçlerine taş atarken çekilen görüntüleriyle görüntülenen HDP milletvekili Aysel Tuğluk'u eleştirmiştir.16 Mart 2016 tarihinde Mardin, Nusaybin'e gitti. Olayları yaşayarak anlattıBu olayların ardından Nisan'ın başında Hakkâri, Yüksekova'ya gitti. O bölgede yaşananları da haber yaptı.

Yine Nazlı Çelik'e Hakkâri-Yüksekova'daki haberinden sonra Halkların Demokratik Partisi (HDP) Hakkâri Milletvekili Abdullah Zeydan tepki göstermiş, Zeydan, Çelik'e "Kan üzerinden reyting" suçlamasında bulunmuş, Çelik, bu suçlamalara "Bu görüntüdeki yer, Hollywood'da film seti değil. Asker ve polisler de figüran değil. Çevredeki binaların üzerindeki delikler de matkap deliği değil. Onlarca şehidin verildiği, pek çok teröristin öldürüldüğü Yüksekova'nın ta kendisi." diyerek cevap vermiştir.

NAZLI ÇELİK EVLİ Mİ?

1999 yılında Burak Öztarhan ile evlendi ve 2012 yılında boşandı. Ardından 14 Şubat 2015 tarihinde Serdar Bilgili ile Madrid'de evlenmiş 6 ay sonra boşanmıştır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
1 haftada ikinci kez yakalandı! 5 saate 400 TL topladı1 haftada ikinci kez yakalandı! 5 saate 400 TL topladı
6 ayda 30 kilogram verdi! "Yürürken bile zorlanıyordum"6 ayda 30 kilogram verdi! "Yürürken bile zorlanıyordum"
Ebru Şahin’in estetiksiz hali ortaya çıktı!Ebru Şahin’in estetiksiz hali ortaya çıktı!
Anahtar Kelimeler:
Star TV
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Fatih Terim'den Şenol Güneş açıklaması

Fatih Terim'den Şenol Güneş açıklaması

Bunu da gördük! Veresiye fuhuş: 200 TL, 300 TL

Bunu da gördük! Veresiye fuhuş: 200 TL, 300 TL

Koronavirüste belirtiler değişti! İşte en yaygın 5 semptom

Koronavirüste belirtiler değişti! İşte en yaygın 5 semptom

''Babası yaşındayım, böyle şımarıklık olmaz!''

''Babası yaşındayım, böyle şımarıklık olmaz!''

Dünyayı tedirgin eden gelişme!

Dünyayı tedirgin eden gelişme!

Mehmet Yalçınkaya çılgına döndü! Yarışmacıyı stüdyodan kovdu

Mehmet Yalçınkaya çılgına döndü! Yarışmacıyı stüdyodan kovdu

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Kerimcan Durmaz 'Kadın' oldu! "Benden güzel ya!"

Kerimcan Durmaz 'Kadın' oldu! "Benden güzel ya!"

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Aleyna Tilki kötü haberi böyle verdi: Hasta bebek

Aleyna Tilki kötü haberi böyle verdi: Hasta bebek

Canlı yayında Seren Serengil'e ateş püskürdü! "Hasta mısın sen? Kolpacı! "

Canlı yayında Seren Serengil'e ateş püskürdü! "Hasta mısın sen? Kolpacı! "

Olay oldu! "Deniz Seki gitmiş yerine estetik faciası gelmiş"

Olay oldu! "Deniz Seki gitmiş yerine estetik faciası gelmiş"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.