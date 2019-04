Başbakan çamur içinde kum torbası taşıdı! Halk tepkili

Kanada'da yaşanan sel felaketi sonrasında bölgeye ziyaret gerçekleştiren Kanada Başbakanı Justin Trudeau, fotoğraf çektirdiği sırada bölgedeki gönüllülerden azar işitti.

Peşinde kalabalık bir basın ordusu ve güvenlik kuvvetiyle bölgeye gelen Kanada Başbakanı, bölgede yardım etmek için bulunan bir gönüllünün şiddetli tepkisiyle karşılaştı.

Kum torbalarını hazırlarken gazetecilere poz veren Trudeau’nun yanına gelen bir gönüllü, Trudeau'nun beraberindeki güvenlik ordusunun, gönüllülerin işlerini engellediğini söylerken, kızgınlığını belli etti. "Siz buradayken, gönüllüler kum torbalarını taşımıyor, uzun süredir sizi izliyorum. Siz burada fotoğraf çektirirken onlarca gönüllü yardım sırası bekliyor" diye tepki gösteren kişinin yanına giden Başbakan Trudeau, adamın yanına gelerek hem özür diledi hem de başka gönüllüleri de teşvik ettiği için teşekkür etti.

Tepki gösteren gönüllü, Başbakan'ın "gördüğü en samimiyetsiz ve gösterişçi insan" olduğunu söyleyerek uzaklaştı.

A volunteer confronted Justin Trudeau over holding up Ottawa sandbag efforts for a "photo-op."



Read more: https://t.co/M0ZkwhCEup pic.twitter.com/XICUpvX76h