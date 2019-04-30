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Başbakan çamur içinde kum torbası taşıdı! Halk tepkili

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İLGİNÇ HABERLER  | 30.04.2019 11:05 | Son Güncelleme

Kanada'nın çeşitli bölgelerinde etkili olan aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelen seller sonucu ülkede acil durum ilan edildi. Geçtiğimiz günlerde sel mağdurlarını ziyarete Québec- Gatineau'ya giden Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun ziyaretleri esnasında kum torbalarını paketleyen Kanada Silahlı Kuvvetleri askerlerine de yardım etmesi olay oldu.

Başbakan çamur içinde kum torbası taşıdı! Halk tepkili

Kanada'da yaşanan sel felaketi sonrasında bölgeye ziyaret gerçekleştiren Kanada Başbakanı Justin Trudeau, fotoğraf çektirdiği sırada bölgedeki gönüllülerden azar işitti.

Peşinde kalabalık bir basın ordusu ve güvenlik kuvvetiyle bölgeye gelen Kanada Başbakanı, bölgede yardım etmek için bulunan bir gönüllünün şiddetli tepkisiyle karşılaştı.

Kum torbalarını hazırlarken gazetecilere poz veren Trudeau’nun yanına gelen bir gönüllü, Trudeau'nun beraberindeki güvenlik ordusunun, gönüllülerin işlerini engellediğini söylerken, kızgınlığını belli etti. "Siz buradayken, gönüllüler kum torbalarını taşımıyor, uzun süredir sizi izliyorum. Siz burada fotoğraf çektirirken onlarca gönüllü yardım sırası bekliyor" diye tepki gösteren kişinin yanına giden Başbakan Trudeau, adamın yanına gelerek hem özür diledi hem de başka gönüllüleri de teşvik ettiği için teşekkür etti.

Tepki gösteren gönüllü, Başbakan'ın "gördüğü en samimiyetsiz ve gösterişçi insan" olduğunu söyleyerek uzaklaştı.

KANADA'DA SEL FELAKETİ

Kanada'da aşırı yağışlar sonucu yaşanan selde birçok yapı sular altında kaldı. Kanadalıların paylaştığı fotoğraflar ise yaşananları bir kez daha gözler önüne serdi.

Kanada'nın çeşitli bölgelerinde etkili olan aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelen seller sonucu ülkede acil durum ilan edildi. 10 binlerce Kanadalı evlerini boşaltmak zorunda kalırken, hükümet mağdurlara yardım etmek için Kızılhaç'a milyonlarca dolarlık yardım sözü verdi.

Hafta sonu gönüllüler, şehir çalışanları ve ordu mensupları, başta Quebec olmak üzere şehirlerde daha fazla hasar yaşanmaması için çalışmalar yürüttü.

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Anahtar Kelimeler:
Kanada başbakan trudeau

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