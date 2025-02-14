Mutfakta lezzetli yemekler hazırlamanıza yardımcı olacak pratik ürünler

Sizler için listelediğimiz ürünlerle tariflerinizi tam kıvamında hazırlayabilir ve yemek yaparken daha az zaman harcayıp daha çok keyif alabilirsiniz. Hamur işlerinden kahvaltılık tariflere, sebze doğramaktan kahve keyfine kadar her adımda size yardımcı olacak ürünlerle mutfağınızı bir şefin mutfağına dönüştürebilirsiniz. İşte detaylar...

1. Buz gibi içecekler için: Philips Cam Sürahili Blender

Evinizde tam kıvamında smoothie’ler, çorbalar ve soslar hazırlamak artık çok basit! Philips blender, güçlü motoruyla yalnızca 45 saniyede buzu ince parçalara dönüştürür ve istediğiniz karışımları pürüzsüz hale getirir. İki farklı hız ayarı ve darbe modu, tarifinize göre dilediğiniz kıvamı elde etmenizi sağlar. Ailenizin ihtiyacına uygun geniş sürahisiyle büyük porsiyonlar hazırlayabilir, HomeID uygulaması üzerinden harika tariflere ulaşabilirsiniz. Üstelik, MTP sensörü motorun aşırı ısınmasını önleyerek cihazın ömrünü uzatır.

Kullanıcılar ne diyor?

“Haznesinin camdan oluşu ve bulaşık makinesinde yıkanması hijyen açısından çok önemli.”

“Sütlü muz yapmak için ideal bir ürün. Ayrıca havuç ve elma suyu çıkarmak için gayet kolay oluyor.”

Philips blender'ın yanında Arzum Shake'n Take Smoothie Blender almak isterseniz buraya tıklayın.

2. Mükemmel waffle’ların sırrı: Korkmaz Mia Waffle Makinesi

Evde dışı çıtır içi yumuşacık waffle’lar yapmanın sırrı burada! Korkmaz Mia Waffle Makinesi, granit görünümlü PTFE kaplaması sayesinde yapışmayı önler ve temizliği zahmetsizleştirir. Alüminyum döküm ızgarası, eşit ısı dağılımı yaparak her lokmada mükemmel kıvamı yakalamanıza yardımcı olur. Isıyı dilediğiniz gibi değiştirebileceğiniz ayarlanabilir sıcaklık kontrolü, tariflerinize esneklik katar. Ayrıca, ergonomik tasarımı ve el yakmayan özel kulplarıyla güvenli bir kullanım sunar.

Kullanıcılar ne diyor?

“Ürün yiyecekleri asla yakmıyor, yapıştırmıyor. Hem waffle hem pankek yaptım. Peynirli tarifler bile yaptım, yapışma olayı sıfır ve çok çabuk pişiriyor. İçleri çiğ kalmıyor.”

“Kıtır olmasını makineye bağlayanlar olmuş, o makineden değil tariften. Orjinal Belçika usulü waffle tarifi yaparsanız ve esmer şeker kullanırsanız dışı kıtır olur. Türk usulü tarifleri ya da hazır satılan paketleri yaparsanız yumuşak olur.”

Korkmaz waffle makinesinin yanında WMF Lono Waffle Makinesi almak isterseniz buraya tıklayın.

3. İncecik krepler yaptıran: Russell Hobbs Fiesta Krep Makinesi [Enerji Sınıfı A+]

Tatlıdan tuzluya, ister krep ister çörek, ne yaparsanız yapın hepsi tam kıvamında olacak! Russell krep makinesi, 1000 W gücü ve 30 cm genişliğindeki yapışmaz kaplamalı plakalarıyla kısa sürede eşit pişirme sağlar. İstediğiniz kıvamı yakalamak için kademesiz sıcaklık ayarı ile pişirme derecesini kendiniz belirleyebilirsiniz. Yapışmaz kaplaması sayesinde temizliği de oldukça çabuk olan cihaz, kahvaltılarınıza lezzet katacak!

Kullanıcılar ne diyor?

“Son yıllarda eve yapılan yıldız alımlarından biri. Çoğunlukla Çin krepleri (JianBing) yapıyoruz ancak tatlı krepler yapmak ve buğday kreplerini ısıtmak için de kullanıyoruz. Süper kolay temizlenir ve oldukça çabuk ısınır.”

“Yıllardır kullanıyorum, üründen çok memnunum.”

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4. Çok fonksiyonlu: Alrens 11'i1 Arada Sebze ve Meyve Kesici

Mutfağınızda hız kazanmak istiyorsanız Alrens 11'i 1 arada çok fonksiyonlu sebze doğrayıcısı tam size göre! Yüksek kaliteli paslanmaz çelik bıçakları, soğandan patatese, salatalıktan peynire kadar birçok malzemeyi zahmetsizce doğrar. Büyük kapasiteli sepeti, doğradığınız malzemeleri pratik bir şekilde depolar. Güçlü ABS malzemeden üretilen gövdesi, sağlıklı bir kullanım yaratır. Üstelik, yemek hazırlık süresini yarıya indiren kesicinin tüm parçaları hızlıca sökülüp temizlenebilir!

Kullanıcılar ne diyor?

“Ürün meyve sebze doğrama ve rendeleme için ideal, başarılı, tavsiye olunur.”

“Soğan, patates, mantar vb. doğramak için aldım ve bu küçük alet beni çok etkiledi. Saniyeler içinde ince veya büyük doğrar.”

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5. Sağlıklı tariflerin vazgeçilmezi: Cosori XXL Sıcak Hava Fritözü (5,5 lt)

Kızartmaların tadını çıkarmak istiyor ama fazla yağdan kaçınıyor musunuz? Cosori airfryer, %85’e kadar daha az yağ kullanarak mutfağınıza çıtır lezzetler katıyor! 13 önceden ayarlanmış pişirme fonksiyonuyla tek dokunuşla yemeklerinizi zahmetsizce hazırlamanıza yardımcı olan airfryer’ın 100’den fazla tarif içeren uygulama ve yemek kitabı da bulunuyor. Bulaşık makinesinde yıkanabilir yapışmaz sepetleri sayesinde temizliği çok basit olan cihaz, sağlıklı ve lezzetli yemekler için mutfağınızın yeni favorisi olacak!

Kullanıcılar ne diyor?

“Ürün çok güzel, hacmi geniş, ses yapmıyor, koku yapmıyor ve temizliği kolay. Tam fiyat performans ürünü.”

“Birçok şekilde kullanılıyor. Pişirme ve lezzet olarak gayet iyi. Hazne temizliği kolay.”

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6. Mutfakta doğru ölçümlerin anahtarı: Bluefox Dijital Mutfak Terazisi

Mükemmel tariflerin sırrı doğru ölçüm yapmaktan geçiyor! Bluefox Dijital Mutfak Terazisi de 5 kg'a kadar hassas ölçüm yaparak mutfakta kontrolü elinize almanızı sağlıyor. Gram, kilogram, libre, ons ve mililitre arasında tek tuşla geçiş yapabilir, uluslararası tarifleri zahmetsizce uygulayabilirsiniz. Yüksek hassasiyetli sensörleri ve dara fonksiyonuyla mutfakta hata payını sıfıra indiren tartı, paslanmaz çelik yüzeyiyle hem hijyenik hem de çabuk temizlenebilir bir yapıya sahip.

Kullanıcılar ne diyor?

“Ürün açıklamalara tamamen uygun, hassas ölçüm yapıyor ve paslanmaz çelik yüzeyi oldukça şık. Kullanımı kolay, ekranı net okunuyor ve dara fonksiyonu sorunsuz çalışıyor.”

“5 kiloya kadar tartıyor. Geniş tabak koyacaksanız gösterge görünmeyebiliyor.”

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7. Lezzetli hamurların arkasındaki cihaz: Philips Daily Collection Mikser

Mutfakta zaman kaybetmeden mükemmel kıvamda hamurlar hazırlamak artık çok basit! Philips mikser, 300W gücü ve 5 farklı hız ayarı ile hamur işlerini daha hızlı yapmanıza destek olur. Hafif ve ergonomik tasarımıyla elinizi yormadan uzun süre kullanım imkanı sunar. Konik şekilli çırpıcıları ile karışımları daha hızlı ve homojen hale getirir, böylece kekleriniz daha kabarık, hamurlarınız daha pürüzsüz olur. Üstelik, bulaşık makinesinde yıkanabilen aksesuarları sayesinde temizlik derdi olmadan mutfakta harikalar yaratabilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

“Kaliteli ürün. Sürekli kullanıyoruz. Tereddütsüz alabilirsiniz.”

“Ev kullanımları için gücü gayet yeterli. Görünümü de şık ve çok ağır değil.”

Philips mikserin yanında Karaca Mastermaid Chef Stand Mikser almak isterseniz buraya tıklayın.

8. Lezzetli tatlı ve tuzlu tarifler için: Orret Home Muffin ve Cupcake Fırın Tepsisi

Mutfakta tatlı tariflerine bayılanlar için vazgeçilmez bir yardımcı olan Orret Home Muffin ve Cupcake Fırın Tepsisi, 12’li geniş kapasitesiyle tek seferde daha fazla muffin veya cupcake yapmanıza olanak tanır. Yapışmaz kaplamasıyla keklerinizi kalıptan kolayca çıkarabilir, temizleme işlemini minimuma indirebilirsiniz. 35x26 cm ölçülerindeki ideal boyutuyla fırınınıza ve mutfak dolabınıza rahatça sığar. Hem fırında hem de buzdolabında kullanıma uygun olan kalıp, dondurulmuş tatlılar veya sıcak atıştırmalıklar hazırlamak için de birebir!

Kullanıcılar ne diyor?

“Tam muffin ölçüsünde kekler yapıldığını söyleyebilirim. Üstelik pişme süresini kısaltıyor.”

“Herkese tavsiye ederim, ilk denememizi yaptık ve memnun kaldık.”

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9. Küçük boyut büyük lezzet: Nespresso C30 Essenza Mini Kapsüllü Kahve Makinesi [Enerji Sınıfı A]

Çeşitli içecek tariflerini yapmak için temel bir cihaz olan Nespresso C30 Essenza Mini, 19 bar basınç gücü ile profesyonel kalitede espresso ve lungo hazırlar. Sadece 25 saniyede ön ısınma süresiyle kahve hazırlığına hız kazandırır. Ultra kompakt tasarımıyla mutfağınızda yer kaplamaz, çıkarılabilir 0,6 litre su haznesi ve 6 kapsüllük atık haznesi ile konforlu bir kullanım sunar. Ayrıca, düşük enerji tüketim modu sayesinde hem çevreyi korur hem de elektrik tasarrufu yapar.

Kullanıcılar ne diyor?

“Aromatik ve yeterince köpüklü yapıyor. Kullanışlı ufak ve güzel. Çok yer kaplamıyor.”

“Bu zamana kadar aldığım en mantıklı şey olabilir, hem pratik hem lezzetli bir kahveyi herkes hak ediyor.”

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10. Mutfakta keskin yardımcı: Karaca Overcut 6 Parça Bıçak Seti

Karaca bıçak seti, 20 cm şef bıçağı, dilimleme bıçağı ve ekmek bıçağı ile büyük kesim işlerini kolaylaştırırken, 12.7 cm doğrama bıçağı ve 8.9 cm soyma bıçağıyla hassas işlemleri rahatça yapmanızı sağlar. Paslanmaz çelik bıçakların uzun ömürlü ve dayanıklı yapısıyla mutfakta eliniz kolunuz olacak set, ergonomik saplarıyla konforlu bir tutuş yaşatırken çabuk temizlenebilir olmasıyla da mutfakta pratikliği ön plana çıkarır. Et, sebze, ekmek veya meyve, Karaca Overcut tüm doğrama işleriniz için ideal bir set!

Kullanıcılar ne diyor?

“Bıçaklar kaliteli ve keskin. Bu tarzda düşünenlere tavsiye ederim.”

“Ben çok beğendim, gayet güzel. Üzerlerinde ne amaçla kullanıldığı bile yazıyor.”

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