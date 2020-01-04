"Başka Kelimelerle: Hüsamettin Arslan" buluşmasının ilki Zeytinburnu'nda yapıldı

Panele katılan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, yaptığı konuşmada, Hüsamettin Arslan'ın 2014 yılından vefatına kadar Zeytinburnu'nda seminerler verdiğini söyleyerek, "Bu seminerlerin kitaplaşmasında emeği bulunan Asım Öz'e teşekkür ediyorum. Bir de sevgili dostum Mevlana İdris'in hatırlatmasıyla inşallah önümüzdeki yıldan itibaren Hüsamettin hocayla ilgili içerisinde bir ödülün de olacağı bir şeyler yapmak istiyoruz." dedi.

Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleştirilen ve moderatörlüğünü Cemil Öğmen'in üstlendiği panelde, siyaset bilimci ve sinema araştırmacısı Prof. Dr. Kurtuluş Kayalı, AK Parti Genel Başkan Danışmanı Prof. Dr. Yasin Aktay ile Uludağ Üniversitesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Feridun Yılmaz, konuşmacı olarak yer aldı.

Panelde Prof. Kayalı da Türk düşünce hayatında çevirilerin etkisi ve Hüsamettin Arslan'ın rolüne odaklandığı konuşmasında, "Hüsamettin Arslan'ın belirleyici özelliğini dönemine göre aykırılığı olarak ifade edebiliriz. Bunu 1991 yılında yazmış olduğu tezden bile anlayabiliyoruz. Çünkü o tezde İstanbul Üniversitesi Sosyoloji bölümünün geleneğine ve tarzına aykırı olarak yerleşmiş bazı kalıpları aşmaya çalıştığını görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Arslan'ın aykırılık özelliğine dair bir Kemal Tahir oturumunda yapmış olduğu konuşmayı aktaran Kayalı, "Türk düşüncesinde yaygın bir paradigma olarak Doğu Batı ekseni çerçevesinde meseleleri ele almanın yanlış bir şey olduğunu anlatmıştı. Bu Doğu Batı hikayesinin geçmiş kalmış bir şey olduğunu o zamanlarda cesurca savunmuştu." dedi.

Kayalı, Arslan'ın Türkiye'de bilinen tipik siyasal kimliklere sığdırılamayacak özgün bir yaklaşımı olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Arslan, kendi düşünce geleneğimizi önemsediği kadar Batı düşünce geleneğinin de bilinmesi gerektiğini söylerdi. Batılı düşünce geleneğinin önemli olduğunu ama bunları bilmeden bu metinlerle hesaplaşılamayacağını ifade ediyordu. Direnmenin ancak bilerek olabileceğini söyleyerek, aslında Batılı düşünceye karşı verilen mücadele somut olarak onun aşılması için bir yol gösteriyordu. Türkiye'de solcularımızın bunu aşmak gibi bir dertleri yok. Sağcılarımızın ise 'Bilmesek de olur. Tepki gösterelim' dediği bir yerde anlamaya ve onu aşmaya talip olmak önemliydi."